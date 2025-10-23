Yêu cầu nhà thầu bảo hành sân vận động Đà Lạt

Ngày 23/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng (thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng) đã yêu cầu nhà thầu khắc phục các hạng mục công trình hư hỏng, xuống cấp tại sân vận động Đà Lạt, phường Langbiang - Đà Lạt.

Sân vận động Đà Lạt nhìn từ trên cao (Ảnh: Minh Hậu).

Theo đó, ban quản lý yêu cầu Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng); Công ty TNHH Phú Mỹ Thịnh; Công ty TNHH Thể thao Thành Lâm… khắc phục, sửa chữa các hạng mục công trình hư hỏng để chuẩn bị nghiệm thu, kết thúc thời gian bảo hành của dự án.

Theo ban quản lý dự án, các công ty trên tham gia thi công khán đài, mái che, quảng trường, sân tập kết, đường giao thông của sân vận động…

Công trình sân vận động Đà Lạt đang trong thời gian bảo hành nên cơ quan chức năng buộc nhà thầu chịu toàn bộ chi phí sửa chữa.

Công nhân sửa chữa đá hoa cương lát nền sân ngoài khán đài (Ảnh: Minh Hậu).

Như báo Dân trí thông tin, dự án Khu liên hợp văn hóa - thể thao Lâm Đồng có tổng vốn đầu tư trên 274 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2013. Trong đó, sân vận động Đà Lạt là công trình chính, được xây dựng đầu năm 2020, hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2023.

Tuy nhiên, hiện nay, nhiều hạng mục công trình xuống cấp, hư hỏng. Trong đó, các hạng mục tường, sơn, gạch ốp lát ở khán đài bị bong tróc, xuống cấp; đá lát và ốp khu vực sân ngoài khán đài bị vỡ nát, hư hỏng nghiêm trọng.