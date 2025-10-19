Khởi công sân vận động lớn nhất Việt Nam tại Hưng Yên

Lễ khởi công diễn ra tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, còn Công ty cổ phần Vinhomes là tổng thầu xây dựng.

Sân vận động có diện tích 55.000m2 với 60.000 chỗ ngồi, sau khi hoàn thành sẽ có sức chứa lớn nhất Việt Nam (vượt qua sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với 40.000 chỗ). Sân bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ - ẩm thực.

Theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, dự án nằm tại cửa ngõ giao thương quan trọng, hội tụ đủ yếu tố về không gian phát triển và khả năng kết nối, sẽ không chỉ phục vụ riêng cho Bộ Công an mà nhằm giúp Việt Nam có một sân vận động tầm cỡ châu Á để tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí.

"Đây sẽ là trung tâm kết nối thể thao, văn hóa và du lịch của đất nước và trong khu vực. Sân được thiết kế vượt chuẩn quốc tế cho các sự kiện thể thao lớn như Olympic, ASIAD, World Cup", Bộ trưởng Bộ Công an cho hay.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và đại diện tổng thầu xây dựng bấm nút khởi công xây dựng sân vận động PVF.

Sân nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ 92ha, trong đó, quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18ha. Điểm vượt trội khác biệt của sân vận động PVF là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong khoảng 12-20 phút, được tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân AT&T. Đây cũng là lần đầu tiên công nghệ đóng mở mái vòm được ứng dụng tại Việt Nam.

Mặt sân sử dụng công nghệ cỏ mô-đun hybrid, tương tự sân Wembley (Anh) và sân Quốc gia Singapore. Công nghệ này kết hợp giữa cỏ tự nhiên và nhân tạo để tăng độ bền, thoát nước nhanh, chịu tải trọng lớn và bảo trì thuận tiện.

Ngoài ra, sân còn có khu VIP nhằm phục vụ những khách hàng cao cấp với ban công toàn cảnh, dịch vụ ẩm thực cao cấp cùng lối đi riêng biệt để đảm bảo riêng tư. Sân cũng tích hợp hệ thống màn hình LED cỡ lớn, âm thanh - ánh sáng hiện đại phục vụ truyền hình trực tiếp, mang lại trải nghiệm thị giác sống động cho khán giả.

Đại diện đơn vị tổng thầu, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Công ty cổ phần Vinhomes, cam kết: "Từng hạng mục công trình sẽ được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng sẽ đặc biệt chú trọng đến yếu tố bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động".

Sau khi hoàn thành, tổ hợp thể thao - dịch vụ này sẽ trở thành biểu tượng mới của thể thao Việt Nam và là quần thể thể thao lớn nhất được xây dựng sau 13 năm kể từ khi Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình đi vào hoạt động từ năm 2002.