Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công sân vận động hiện đại nhất Việt Nam

Hiện thực hóa khát vọng phát triển thể thao Công an nhân dân

Ngày 19/10, tại tỉnh Hưng Yên, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công xây dựng Sân vận động PVF. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và thực hiện nghi thức khởi công công trình có quy mô lớn, công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự lễ khởi công (Ảnh: VGP/Đức Tuân).

Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, nằm trong Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF ở xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên). Đây là sân vận động có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, ứng dụng công nghệ mái vòm hiện đại nhất Việt Nam, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới của thể thao nước nhà trong kỷ nguyên hội nhập và phát triển.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Lương Tam Quang cho biết lễ khởi công là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và của lực lượng Công an nhân dân. Đây cũng là bước cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba Nhất” - kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất - theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại buổi lễ (Ảnh: VGP/Đức Tuân).

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, dự án xây dựng Sân vận động PVF nằm trong tổ hợp thể thao Công an nhân dân, là thiết chế văn hóa - thể thao quan trọng, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đỉnh cao của thể thao Công an nhân dân nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Theo ông, công trình không chỉ phục vụ huấn luyện, thi đấu thể thao mà còn là nơi người dân có thể tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đưa phong trào “toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trở thành nếp sống thường nhật.

“Qua đó, công trình góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân”, Đại tướng Lương Tam Quang nói.

Công trình thể thao quy mô lớn, ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu

Ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Vinhomes - tổng thầu xây dựng, cho biết sân PVF được định hướng trở thành công trình thể thao Top đầu châu Á, đạt chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các giải đấu quốc tế lớn như World Cup.

Đây là sân vận động đầu tiên tại Việt Nam được trang bị hệ thống mái đóng mở tự động hiện đại, tham chiếu công nghệ từ sân AT&T (Hoa Kỳ) - sân vận động có mái vòm đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay. Mái vòm khổng lồ của sân PVF có thể đóng hoặc mở hoàn toàn chỉ trong 12 đến 20 phút, đánh dấu bước đột phá trong ứng dụng công nghệ xây dựng thể thao tại Việt Nam.

Sân PVF nằm trong quần thể tổ hợp thể thao - dịch vụ rộng 92ha, hướng tới mô hình kết hợp thể thao, văn hóa và du lịch. Khi hoàn thành, nơi đây sẽ là tâm điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa tầm cỡ quốc gia và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

“Với ý nghĩa của công trình thể thao trọng điểm này, chúng tôi cam kết triển khai dự án với tinh thần khẩn trương, kỷ luật và trách nhiệm cao nhất”, ông Phạm Thiếu Hoa nói.

Phối cảnh dự án (Ảnh: PVF).

Theo đại diện tổng thầu, dự án đặc biệt chú trọng yếu tố phát triển bền vững, thân thiện môi trường, giữ gìn cảnh quan và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động.

Với tầm vóc và công nghệ tiên tiến, Sân vận động PVF được kỳ vọng sẽ trở thành công trình thể thao biểu tượng của Việt Nam, đóng góp vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.