Kịch bản xảy ra với đội tuyển Việt Nam nếu Malaysia kháng cáo thất bại

Hiện tại, đội tuyển Malaysia dẫn đầu bảng F vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, với 12 điểm tuyệt đối sau 4 lượt trận. Họ hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm, đồng thời chiếm ưu thế cực lớn trong việc giành vé vào vòng chung kết (VCK) giải vô địch châu Á sau đây hai năm, do đã thắng đội tuyển Việt Nam đến 4-0 ở trận lượt đi ngày 10/6.

Đặt trường hợp Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal kháng cáo thất bại lên FIFA, AFC đưa ra án phạt chính thức, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua các đội tuyển Việt Nam và Nepal, với cùng tỷ số 0-3.

Vị trí của đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ đảo ngược, nếu Malaysia kháng cáo thất bại (Ảnh: NST).

Trước đó, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã hé lộ, họ sẽ dựa theo phán quyết của FIFA để xử lý đội tuyển Malaysia. Thế nên, nếu FAM và 7 cầu thủ nói trên kháng cáo lên FIFA thất bại, AFC sẽ căn cứ vào đấy để ra phán quyết với đội bóng có biệt danh Harimau Malaya ở vòng loại Asian Cup.

Nếu bị xử thua hai trận trước đội tuyển Việt Nam và Nepal (những trận đấu mà đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định), đội tuyển Malaysia chỉ còn 6 điểm, rơi từ vị trí đầu bảng xuống vị trí nhì bảng.

Khi đó, tình thế của hai đội Việt Nam và Malaysia sẽ đảo ngược. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sẽ hơn Malaysia đến 6 điểm, chúng ta có 12 điểm. Khi đó, Harimau Malaya hầu như không thể bắt kịp đội tuyển Việt Nam, do vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn hai lượt trận nữa là kết thúc.

Chưa hết, do chúng ta đã thắng họ đến 3-0 ở trận lượt đi và được chơi trận lượt về trên sân nhà, nên khoảng cách giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia càng lớn (kết quả đối đầu trực tiếp sẽ được xét đến trước tiên, nếu có các đội bằng điểm).

Đội tuyển Nepal (áo đỏ) sẽ có trận thắng để đời ở vòng loại Asian Cup, nếu Malaysia kháng cáo thất bại và bị xử thua (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Thậm chí, đội tuyển Việt Nam còn có thể vào thẳng VCK Asian Cup 2027, ngay ở thời điểm hiện tại, nếu AFC xử lý mạnh tay, đó là loại đội tuyển Malaysia ra khỏi vòng loại giải đấu này.

Trong trường hợp được xử thắng Malaysia 3-0 ở trận lượt đi vào ngày 10/6 nói trên, đội tuyển Việt Nam đã hơn các đội còn lại trong bảng là Lào và Nepal (mỗi đội mới có 3 điểm, tính luôn kết quả Nepal được xử thắng Malaysia 3-0) đến 9 điểm, trong khi vòng loại chỉ còn hai lượt trận.

Ngoài đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Nepal cũng sẽ thay đổi đáng kể ở vòng loại giải châu Á. Trong trường hợp được xử thắng đội tuyển Malaysia 3-0, đó có lẽ sẽ là trận thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá Nepal trước bóng đá Malaysia ở một giải quốc tế chính thức.

Đồng thời, đấy có thể cũng là trận thắng đậm nhất trong lịch sử của nền bóng đá này, ở vòng loại giải châu lục.

Nepal chỉ là nền bóng đá nhỏ, một trận thắng 3-0 ở vòng loại Asian Cup trước đối thủ mạnh hơn hẳn như Malaysia, không phải là kết quả dễ xảy ra. Thế nên, mấy ngày gần đây, Liên đoàn Bóng đá Nepal rất tích cực trong việc gửi đơn kiện đội tuyển Malaysia lên FIFA, vụ cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ mập mờ.