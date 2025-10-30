Công bố kết luận thanh tra dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao

Lãnh đạo Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, ngoại giao (Cục XI) - Thanh tra Chính phủ, chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra.

Đây là cuộc thanh tra đột xuất được thành lập theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gồm 15 thành viên do ông Trần Kim Hậu, Phó Cục trưởng Cục XI, làm trưởng đoàn. Thời kỳ thanh tra dự án xây dựng trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao được tính từ khi triển khai dự án đến ngày 1/7/2025.

Trụ sở Bộ Ngoại giao trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội (Ảnh: Hữu Thắng).

Thanh tra Chính phủ công bố thực hiện cuộc thanh tra này vào ngày 25/7 tại Hà Nội. Tại đây, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy chỉ đạo đoàn thanh tra nghiêm túc triển khai đầy đủ các nội dung theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch thanh tra đã được Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao nhất.

Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao nằm trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội (cách sân vận động Mỹ Đình khoảng 2km), khởi công xây dựng từ tháng 8/2009 với tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu gần 3.500 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 4.000 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích 8ha, gồm 3 khối nhà, ban đầu dự kiến thi công trong 4 năm và kỳ vọng trở thành khu tổ chức các nghi lễ chính thức, hội nghị quốc tế lớn, họp báo quốc tế, tiếp khách, chiêu đãi; khu làm việc của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, văn phòng và các cục, vụ, viện chức năng của bộ này.

Tuy nhiên, dự án xây xong nhiều năm mà chỉ sử dụng một phần nhỏ, còn lại để không.

Đầu năm 2017, Kiểm toán Nhà nước công bố báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao (đợt 6). Thời gian kiểm toán được tiến hành từ ngày 5/10/2016 đến 30/11/2016.

Kết quả kiểm toán cho thấy việc xác định quy mô dự án và khả năng đáp ứng nguồn vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án chưa hợp lý đã dẫn đến khi thực hiện, dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao đã phải cắt giảm quy mô, kéo dài tiến độ, điều chỉnh tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư. Tổng thể các gói thầu được kiểm toán đều bị chậm tiến độ.

Trong đó, gói thầu TB-10 chậm 8 tháng, gói thầu TB-13 chậm 13 tháng; gói XL-07 chậm 60 tháng, gói TB06 chậm 5 tháng, gói TB12 chậm 7 tháng, gói XL-10 chậm 24 tháng, gói thầu TB09 chậm 22 tháng; XL-09 chậm 24 tháng; gói thầu XL-05 chậm 53 tháng; gói thầu XL14 chậm 55 tháng; gói thầu TB04 chậm 18 tháng.

Nguyên nhân chậm tiến độ được phân tích do điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, phân kỳ giai đoạn đầu tư và phụ thuộc vào tiến độ phân bổ kế hoạch vốn của dự án, theo báo cáo kiểm toán.

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày 25/3, dự án xây dựng trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao đã được đưa vào diện theo dõi.