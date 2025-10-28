Báo Indonesia chú ý đặc biệt tới ngôi sao U22 Việt Nam ở SEA Games

SEA Games 33 là sự kiện đáng chú ý nhất của thể thao Đông Nam Á trong dịp cuối năm nay. Trong đó, môn bóng đá nam nhận được sự quan tâm đặc biệt. Trước thềm giải đấu, tờ Bola (Indonesia) đã chọn ra 5 cầu thủ sáng giá nhất. Đó là Nguyễn Đình Bắc (U22 Việt Nam), Rafael Struick (Indonesia), Fergus Tierney (Malaysia), Yotsakorn Burapha (Thái Lan) và Sandro Reyes (Philippines).

Đình Bắc là cầu thủ đáng chú ý của U22 Việt Nam tại SEA Games 33 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong đó, nhận xét về Đình Bắc, tờ báo của Indonesia viết: “Trong đội hình U22 Việt Nam, cái tên được mong đợi nhất tại SEA Games 33 là Nguyễn Đình Bắc. Cầu thủ 21 tuổi sẽ là vũ khí nguy hiểm trên hàng tấn công của Những chiến binh sao vàng.

Đình Bắc là cầu thủ chủ chốt giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Cầu thủ đang khoác áo CLB Công an Hà Nội đã giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.

Ngoài thành tích tốt ở cấp độ U22, Đình Bắc còn sở hữu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 đã có 12 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 2 bàn thắng”.

Rafael Struick là niềm hy vọng lớn của U22 Indonesia ở giải đấu này. Cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan từng là thành viên của U23 Indonesia giành vị trí thứ 4 ở giải U23 châu Á 2024. Tiền đạo này trưởng thành từ lò đào tạo của CLB ADO Den Haag (Hà Lan).

Anh cũng từng thi đấu ở Australia cho CLB Brisbane Roar, trước khi trở về Indonesia khoác áo CLB Dewa United trong năm nay. Tính tới thời điểm này, Rafael Struick đã có 26 trận khoác áo đội tuyển Indonesia và ghi được 1 bàn.

Rafael Struick là mũi nhọn nguy hiểm của Indonesia (Ảnh: PSSI).

Fergus Tierney là cầu thủ gốc Scotland của U22 Malaysia. Cầu thủ này thi đấu nổi bật trong màu áo U23 Malaysia ở các giải trẻ. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 2003 còn có 6 trận khoác áo đội tuyển Malaysia và ghi 1 bàn. Fergus Tierney đang thi đấu cho CLB Sabah của Malaysia.

Yotsakorn Burapha là thần đồng của bóng đá Thái Lan. Đây là lần thứ hai liên tiếp, tiền đạo này tham dự SEA Games. Trong quá khứ, Yotsakorn Burapha từng có 22 trận khoác áo U23 Thái Lan và ghi 12 bàn. Ngoài ra, anh còn có 4 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan. Hiện tại, ngôi sao 20 tuổi đang thi đấu ở Singapore cho CLB Hougang United.

Cuối cùng, Sandro Reyes của U22 Philippines đang thi đấu cho CLB Gutersloh của Đức và từng có thời gian tập luyện ở lò La Masia của Barcelona. Tiền vệ sinh năm 2003 khoác áo đội tuyển quốc gia Philippines từ năm 18 tuổi và tới nay đã có 25 lần ra sân và ghi 4 bàn thắng.