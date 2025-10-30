Người dân xã đảo rim cá khô gửi về vùng rốn lũ miền Trung

Những ngày qua, tinh thần "lá lành đùm lá rách" đã lan tỏa mạnh mẽ khắp các làng chài tại tỉnh Gia Lai.

Từ người dân đến các nhóm thiện nguyện đều đồng lòng chung tay gom góp hàng cứu trợ như mì tôm, nước, sữa... để gửi đến đồng bào miền Trung đang oằn mình chống lũ.

Cá cơm khô rim, món quà người dân xã đảo Nhơn Châu gửi tặng người dân vùng ngập lụt (Ảnh: Dương Hưng).

Đêm qua, ngôi nhà nhỏ của chị Phan Thị Thùy (47 tuổi, tại thôn Trung, xã đảo Nhơn Châu, còn gọi là đảo Cù Lao Xanh, tỉnh Gia Lai) trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Chị em phụ nữ trong thôn đã cùng nhau xào nấu, đóng gói hàng trăm ký cá cơm rim - món ăn đặc trưng của người dân xã đảo - để gửi tặng bà con vùng ngập lụt.

Chị Thùy chia sẻ: “Nhìn cảnh người dân Đà Nẵng, Huế vật lộn trong nước lũ, gia đình tôi chỉ mong góp một chút hương vị quê nhà, giúp bà con vơi bớt khó khăn”. Sáng nay, gia đình chị đã gửi 150kg cá cơm rim vào Quy Nhơn để chuyển ra vùng lũ.

Người dân xã đảo Nhơn Châu tất bật rim cá cơm, đóng gói gửi người dân vùng rốn lũ miền Trung (Ảnh: Dương Hưng).

Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, chia sẻ: “Dù vật chất không nhiều nhưng tấm lòng của người dân trên đảo đáng quý. Đây là minh chứng cho tinh thần "lá lành đùm lá rách" của người Việt”.

Ngoài hàng hóa cứu trợ, chính quyền xã cũng đang kêu gọi người dân đóng góp tiền mặt để hỗ trợ các hộ bị thiệt hại nặng do ngập lụt khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Tại làng chài Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông), nhóm thiện nguyện của anh Nguyễn Văn Sáng cũng đang tất bật chất hàng cứu trợ lên xe. Hơn 8 tấn hàng gồm mì tôm, sữa, nước, bánh ngọt, áo phao, đèn pin… đã sẵn sàng lên đường ra Huế.

Để thuận lợi cho việc di chuyển tiếp cận hỗ trợ người dân vùng còn ngập lũ, nhóm còn mang theo 3 mô tô nước và 1 ca nô.

Hàng hóa cứu trợ được đưa lên xe để chuẩn bị đi hỗ trợ người dân vùng ngập lụt ở Huế (Ảnh: Văn Sáng).

Anh Sáng cho biết từ năm 2018, nhóm đã tổ chức nhiều chuyến xe nghĩa tình đến các vùng bão lũ như Quy Nhơn, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Lạng Sơn…

“Bắc - Trung - Nam đều là một nhà. Dù đường xa, khó khăn và vất vả nhưng vì bà con vùng lũ chúng tôi luôn sẵn sàng lên đường”, anh chia sẻ.