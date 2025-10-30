Mưa lũ miền Trung: “Chỉ mong bà con có nước uống, thức ăn"

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Trị và các thành phố Huế, Đà Nẵng bị ngập sâu, cô lập.

Thấu hiểu nỗi vất vả của người dân vùng lũ, ngày 29/10, chị Phạm Hồng Quỳnh Ny (trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đã cùng bạn bè đứng ra nấu cơm, chuẩn bị các phần ăn gửi vào thành phố Huế.

Người dân Quảng Trị nấu cơm tiếp tế đồng bào vùng lũ (Ảnh: Nhật Anh).

“Tôi thấy nhiều người lên mạng kêu cứu do bị lạnh, thiếu thức ăn, nước uống nên đã cùng bạn bè đi chợ mua thịt, trứng, nấu cơm đưa vào Huế cho bà con”, chị Ny chia sẻ.

Hưởng ứng việc làm của chị Ny, nhiều người ở phường Nam Đông Hà quyết định chung tay. Họ cùng nhau góp rau củ, thịt, cá, chuẩn bị nồi niêu, mỗi người một việc, hối hả chuẩn bị những suất cơm để kịp gửi tới bà con vùng lũ.

“Chiều nay nhóm tôi đưa khoảng 600 suất cơm với đầy đủ thịt, trứng, rau và sữa vào vùng ngập. Thương nhất là các em sinh viên mắc kẹt trong phòng trọ, không ra ngoài được. Nhóm tôi sẽ cố gắng hỗ trợ được nhiều người nhất có thể”, chị Ny nói thêm.

Từ phường Nam Đông Hà đi trung tâm thành phố Huế khoảng 50km, nhóm thiện nguyện của chị Ny dùng ô tô chở thực phẩm. Khi đến thành phố Huế, bạn bè của chị Ny sẽ tiếp ứng bằng thuyền, xuồng máy để vận chuyển cơm đến các khu dân cư đang bị cô lập.

Anh Quang Vinh, một thành viên trong nhóm chị Ny, chia sẻ: “Chỉ mong bà con có nước uống, thức ăn để vượt qua thời điểm khó khăn”.

Những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, ấm tình người sẵn sàng vào vùng lũ (Ảnh: Nhật Anh).

Những ngày qua, anh Lê Quang Hoàng cùng các thành viên Câu lạc bộ thiện nguyện Heo Đất cũng vượt qua dòng nước lũ, mang hàng trăm suất cơm, nước uống và sữa đến hỗ trợ người dân vùng ngập sâu tại xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị).

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều thôn ở xã Nam Hải Lăng bị chia cắt, không ít hộ dân phải sống trong cảnh thiếu lương thực, nước sạch. Thấu hiểu khó khăn ấy, nhóm thiện nguyện của anh Hoàng đã đứng ra quyên góp, tổ chức nấu cơm và chuẩn bị nhu yếu phẩm thiết yếu, kịp thời tiếp tế cho bà con.

Theo anh Hoàng, mỗi ngày nhóm chuẩn bị 400-500 suất cơm, sữa, nước uống, ưu tiên trao đến người già, trẻ nhỏ và các hộ dân bị cô lập nhiều ngày.

“Dù trời mưa to, nước dâng cao, các thành viên của nhóm vẫn kiên trì bám trụ, mong góp phần nhỏ bé giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn. Nhìn bà con xúc động nhận phần ăn, nước uống, mọi mệt nhọc của chúng tôi đều tan biến”, anh Hoàng tâm sự.

Thành viên đoàn thiện nguyện dùng thuyền vượt lũ, tiếp tế cơm, nước uống đến bà con vùng cô lập (Ảnh: Quang Hoàng).

Không chỉ nhóm chị Ny, anh Hoàng, nhiều đoàn thiện nguyện khác ở Quảng Trị cũng đang khẩn trương chuẩn bị nhu yếu phẩm, áo phao để hỗ trợ người dân vùng lũ, đặc biệt là các địa phương bị ngập sâu ở thành phố Huế và Đà Nẵng.

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến hơn 44.500 ngôi nhà ở thành phố Huế bị ngập, nhiều tuyến đường nội đô bị chia cắt, giao thông gần như tê liệt.

Còn tại Quảng Trị, mưa lũ cũng làm ngập gần 700 nhà dân. Đến chiều 29/10, còn khoảng 400 căn nhà ở tỉnh này vẫn bị nước bủa vây.