Xử lý ra sao nếu bị hại không nhận lại tiền của ông Trịnh Văn Quyết?

Như Dân trí thông tin, ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC) đã thi hành xong toàn bộ nghĩa vụ thi hành án trong Vụ án "Thao túng thị trường chứng khoán" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tập đoàn FLC và được Thi hành án dân sự TP Hà Nội cấp giấy xác nhận hoàn thành thi hành án.

Trong các khoản phải thi hành, ông Quyết cùng hai em gái là Trịnh Minh Huế (cựu nhân viên Ban Kế toán FLC) và Trịnh Thị Thuý Nga (cựu Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS) đã nộp hơn 684 tỷ đồng tiền hưởng lợi bất chính vào ngân sách Nhà nước và hơn 1.783 tỷ đồng để bồi thường cho gần 28.000 bị hại.

Tuy nhiên tới nay, mới có hơn 11.000 bị hại được hoàn trả tiền với số tiền là hơn 1.410 tỷ đồng. Đối với phần còn lại, cơ quan thi hành án cho biết đây là những người có số tiền thiệt hại không đáng kể, không làm đơn đề nghị thi hành án hoặc có sai sót về địa chỉ cư trú, dẫn tới việc chưa thể hoàn trả tiền.

Vậy theo quy định pháp luật, trong trường hợp các bị hại không yêu cầu thi hành án, số tiền khắc phục thừa của ông Quyết cùng những người còn lại sẽ được xử lý ra sao?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận theo thông tin hiện có, số tiền ông Quyết đã nộp khắc phục hậu quả vụ án là hơn 1.783 tỷ đồng trong khi số tiền đã được thi hành án mới ở mức hơn 1.410 tỷ đồng. Đối với số tiền còn lại, nếu các bị hại không thực hiện các thủ tục để nhận thì sẽ xử lý theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008.

Cụ thể, khoản 2, Điều 126 Luật này quy định sau khi có quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ, chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản. Hết thời hạn 15 ngày kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự.

Hết thời hạn 3 tháng, kể từ ngày được thông báo nhưng đương sự không đến nhận tài sản mà không có lý do chính đáng thì Chấp hành viên xử lý tài sản theo quy định tại các Điều 98, 99 và 101 của Luật này và gửi số tiền thu được theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn, đồng thời thông báo cho đương sự.

Hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật mà đương sự vẫn không đến nhận số tiền đã được gửi tiết kiệm mà không có lý do chính đáng thì cơ quan thi hành án dân sự làm thủ tục sung quỹ nhà nước.

Như vậy, đối với khoản tiền khắc phục của ông Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm, nếu bị hại không tiến hành các thủ tục để nhận tiền thì hết thời hạn 5 năm, cơ quan thi hành án sẽ làm thủ tục sung quỹ nhà nước theo quy định.