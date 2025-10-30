Báo Đông Nam Á nghi ngờ khả năng kháng án thành công của bóng đá Malaysia

Trước đó, FIFA đã treo giò một năm đối với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal, vì sử dụng hồ sơ giả. Mỗi người bị phạt bổ sung 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng). FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,6 tỷ đồng).

FAM và 7 cầu thủ nói trên đã kháng cáo lên FIFA. Dự kiến, trong ngày hôm nay, FIFA sẽ công bố kết quả kháng cáo.

Truyền thông Đông Nam Á dự đoán kết quả không có lợi cho bóng đá Malaysia, trước khi FIFA có phán quyết vào hôm nay (Ảnh: FAM).

Trước khi Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố kết quả này, trang CNN Indonesia viết: “Bóng đá Malaysia đang rất hồi hộp với kết quả kháng cáo. Theo thông tin từ phía ông Berita Harian, đại diện FAM phụ trách việc kháng cáo, kết quả sẽ được công bố vào hôm nay 30/10”.

“Trước giờ phút quyết định, ông Berita Harian kêu gọi công chúng Malaysia bình tĩnh chấp nhận mọi kết quả, được đưa ra bởi Ủy ban Kháng cáo FIFA, ngay cả khi kết quả đó không có lợi cho bóng đá Malaysia”, CNN Indonesia thông tin thêm.

Cũng trên trang báo của Indonesia, họ cho biết: “Ông và bà của 7 cầu thủ có liên quan được các bên thông tin rất khác nhau. Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố những người này sinh ra ở Malaysia. Trong khi đó, các tài liệu của FIFA lại chứng minh rằng ông và bà của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sinh ra ở Tây Ban Nha, Hà Lan, Brazil và Argentina”.

Ngay đến truyền thông Malaysia cũng nghi ngờ khả năng kháng cáo thành công của bóng đá nước nhà.

Nếu kháng cáo bất thành, đội tuyển Malaysia có thể bị loại khỏi Asian Cup 2027 (Ảnh: FAM).

Tờ New Straits Times của Malaysia bình luận: “Bóng đá Malaysia chuẩn bị đón phán quyết từ FIFA, đó có thể là thông tin xấu sẽ xuất hiện vào ngày 30/10. Và bất kể phán quyết chuẩn bị xuất hiện là gì, vụ việc này vẫn là một lời cảnh tỉnh cho bóng đá Malaysia”.

“Lời cảnh tỉnh đó là thành công chỉ đến từ sự quản trị đúng đắn và làm việc chuyên cần. Vụ bê bối đáng xấu hổ này nói cho cùng làm tổn hại đến danh tiếng của đội tuyển quốc gia Malaysia. Đồng thời, quy trình xác minh nội bộ và cơ chế giám sát của FAM bị đặt ra nghi vấn”, New Straits Times viết thêm.

Về lý thuyết, nếu kháng cáo thất bại ở FIFA, FAM và 7 cầu thủ gồm Facundo Garces, Imanol Machuca, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo và Jon Irazabal có thể kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS).

Tuy nhiên, ngay cả khi thực hiện điều này, truyền thông Malaysia cũng khuyên giới bóng đá nước nhà nên thận trọng.

New Straits Times viết: “Nếu việc kháng cáo ở FIFA thất bại, có ý kiến cho rằng bất kỳ động thái nào, để đưa vấn đề lên CAS, nên được dựa trên bằng chứng mạnh mẽ về mặt pháp lý, chứ không phải dựa trên cảm xúc”.