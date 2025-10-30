Tổng thống Trump đạt thỏa thuận với Trung Quốc về loạt vấn đề quan trọng

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay tại Hàn Quốc hôm 30/10 (Ảnh: AFP).

Trao đổi với các phóng viên sau cuộc gặp kéo dài 1 giờ 40 phút với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc hôm nay 30/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đây là cuộc gặp “tuyệt vời” và "một loạt quyết định quan trọng" đã được đưa ra.

"Chúng tôi đã đi đến kết luận về nhiều điểm rất quan trọng, và chúng tôi sẽ thông báo với các bạn sau", ông Trump nói trên chuyên cơ Không Lực Một khi rời sân bay ở Busan.

Tổng thống Trump đã ca ngợi cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, gọi ông Tập là "nhà lãnh đạo vĩ đại".

"Trên thang điểm từ 0 đến 10, nếu 10 là tốt nhất, thì tôi cho rằng cuộc gặp này là 12", ông Trump nói với các phóng viên.

Fentanyl

Tổng thống Trump tuyên bố ông sẽ giảm thuế quan liên quan đến thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl xuống còn 10% sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc.

"Như các bạn đã biết, tôi đã áp thuế 20% đối với Trung Quốc vì fentanyl đang tràn vào (Mỹ), đây là một mức thuế lớn. Tôi đã giảm 10%, nên mức thuế 10%, thay vì 20%, có hiệu lực ngay lập tức”, ông Trump xác nhận.

Theo Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình đã rất nỗ lực để ngăn chặn dòng chảy fentanyl vào Mỹ.

Đất hiếm

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết vấn đề liên quan đến nguồn cung đất hiếm của Trung Quốc đã được giải quyết. Theo đó, Bắc Kinh dự kiến dỡ bỏ một số hạn chế xuất khẩu đất hiếm, vấn đề từng dẫn đến căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington.

"Toàn bộ vấn đề đất hiếm đã được giải quyết, và đó là vì lợi ích của thế giới", ông Trump nói sau cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình.

"Rào cản đó bây giờ không còn nữa... Không còn rào cản nào đối với đất hiếm nữa. Hy vọng rằng chúng ta sẽ không còn nhắc đến nó trong một thời gian ngắn", ông Trump nói, đồng thời cho biết Mỹ sẽ có thể tiếp tục mua và sản xuất đất hiếm.

Trung Quốc dẫn đầu thế giới về nguồn cung và sản xuất các nguồn tài nguyên quan trọng như đất hiếm, vốn rất cần thiết trong việc sản xuất hầu hết các sản phẩm công nghệ cao, từ điện thoại thông minh đến xe điện.

Đầu tháng này, Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản quan trọng, một động thái mà Bắc Kinh tuyên bố để đáp trả việc Washington mở rộng kiểm soát xuất khẩu công nghệ vào cuối tháng 9. Những hành động trả đũa đã dẫn đến tình hình căng thẳng mới, nhưng bắt đầu lắng dịu sau các cuộc đàm phán thương mại tại Malaysia vào cuối tuần trước.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình đã "đi đến thống nhất" và Bắc Kinh sẽ không "áp đặt các biện pháp kiểm soát đất hiếm như họ đề xuất". Hiện vẫn chưa rõ liệu tất cả các hạn chế của Bắc Kinh có được dỡ bỏ hay không.

Tổng thống Mỹ gọi Chủ tịch Trung Quốc là người bạn lâu năm

Đậu nành

Sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo Trung Quốc, ông chủ Nhà Trắng xác nhận Trung Quốc sẽ bắt đầu mua đậu nành Mỹ.

"Chúng tôi đã nhất trí về rất nhiều vấn đề, một lượng rất lớn đậu nành và các sản phẩm nông nghiệp khác sẽ được mua ngay lập tức”, Tổng thống Mỹ nói thêm.

Trước đó, các mức thuế quan của Tổng thống Trump đã khiến Trung Quốc ngừng mua đậu nành Mỹ vào tháng 5. Động thái này khiến nông dân Mỹ gặp khó khăn.

Chip AI

Dường như không có thay đổi lớn nào đối với các biện pháp kiểm soát xuất khẩu công nghệ của Washington, khi Tổng thống Trump cho biết các cuộc thảo luận tiếp theo sẽ diễn ra giữa Bắc Kinh và hãng sản xuất chip Nvidia.

"Chúng tôi đã thảo luận về chip. Họ (Trung Quốc) sẽ thảo luận với Nvidia và các công ty khác về việc nhập khẩu chip", ông Trump nói, đồng thời cho biết Nhà Trắng chỉ đóng vai trò là "trọng tài" hoặc "người phân xử".

"Chúng tôi không nói về Blackwell", ông Trump cho biết, nhưng nói thêm rằng "rất nhiều chip" có thể được sử dụng. Blackwell là bộ xử lý trí tuệ nhân tạo tiên tiến do Nvidia, nhà sản xuất chip (trí tuệ nhân tạo) AI lớn nhất thế giới, tạo ra. Hiện vẫn chưa rõ loại chip cụ thể nào, nếu không phải Blackwell, sẽ được phép xuất khẩu sang Trung Quốc.

Những lo ngại về việc Tổng thống Trump có thể cho phép xuất khẩu chip tối tân của Nvidia đã xuất hiện trước cuộc gặp của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc, khiến nhiều cựu quan chức Nhà Trắng và nghị sĩ Mỹ lo lắng.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đồng tình với tuyên bố của Tổng thống Trump. Ông cho biết Nvidia sẽ đàm phán với Trung Quốc để "xem xét những gì có thể" xuất khẩu được, với "rất nhiều chip tiên tiến" đã được gửi đến Trung Quốc.

Thỏa thuận thương mại

Tổng thống Trump đã đưa ra đánh giá tích cực về cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo được ông chủ Nhà Trắng mô tả là “kiệt xuất”.

Khi được phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một hỏi về thời điểm Mỹ - Trung có thể đạt được thỏa thuận thương mại, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi nghĩ là khá sớm, chúng tôi không gặp quá nhiều trở ngại lớn”.

"Chúng tôi đã có một thỏa thuận. Giờ đây, hàng năm chúng tôi sẽ đàm phán lại thỏa thuận, nhưng tôi nghĩ thỏa thuận sẽ kéo dài. Đó là một thỏa thuận có thời hạn một năm, và chúng tôi sẽ gia hạn sau một năm”, ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống nói thêm rằng ông và Tập đã đồng ý về "gần như mọi thứ".

Ông Trump cũng tiết lộ với các phóng viên rằng ông sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm sau, và ông Tập cũng sẽ thăm Mỹ sau đó.

"Tôi sẽ đến Trung Quốc vào tháng 4, và ông ấy sẽ đến đây sau đó, có thể là Florida, Palm Beach hoặc Washington D.C", ông Trump phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một.