Truyền thông và người hâm mộ Malaysia nín thở chờ phán quyết của FIFA

"Bóng đá Malaysia hôm nay nín thở chờ đợi tin tức có thể không tốt vào ngày mai (30/10)", tờ New Straits Times của Malaysia bình luận trong bài viết có tiêu đề "Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chuẩn bị đón nhận phán quyết cuối cùng của FIFA", liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ và phải nhận án phạt từ cơ quan quản lý bóng đá thế giới hồi cuối tháng 9.

Trước đó, FIFA cáo buộc FAM sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch cho 7 cầu thủ nước ngoài và khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027. FIFA đã phạt FAM số tiền 350.000 franc Thuỵ Sỹ (tương đương 11 tỷ đồng), phạt 7 cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel số tiền 2.000 franc Thuỵ Sỹ (tương đương 60 triệu đồng) kèm án treo giò 12 tháng.

FAM và 7 cầu thủ nhập tịch đang chờ đợi FIFA ra phán quyết cuối cùng vào ngày mai (30/10) (Ảnh: NST).

Sau án phạt nói trên, FAM đã làm đơn kháng cáo tới FIFA và phán quyết của cơ quan quản lý bóng đá thế giới sẽ được công bố vào ngày mai (30/10). Chính vì vậy báo giới cũng như người hâm mộ bóng đá Malaysia đang hồi hộp chờ đợi phán quyết cuối cùng từ FIFA với nhiều quan điểm trái ngược.

"Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với bóng đá Malaysia", tài khoản Fadzly Haji Khalid bình luận trên trang Football Association of Malaysia.

"Chủ tịch FIFA đến thăm Malaysia, hy vọng án phạt sẽ được giảm nhẹ", tài khoản Jikin Kombong Jca nói thêm.

Đáng chú ý, ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim - Cố vấn của đội tuyển quốc gia Malaysia - cũng cho rằng nhiều khả năng FIFA sẽ xem xét giảm án treo giò cho 7 cầu thủ nhập tịch với lý do việc đình chỉ một năm sẽ làm các cầu thủ khó có cơ hội quay lại bóng đá đỉnh cao.

Tuy nhiên, chuyên gia thể thao Datuk Pekan Ramli lại đưa ra quan điểm trái ngược khi khẳng định: "Không có dấu hiệu nào cho thấy kết quả khả quan từ đơn kháng cáo dựa trên những diễn biến cho đến nay. FAM phải sẵn sàng chấp nhận bất kỳ quyết định nào với sự nhận thức đầy đủ và hối hận.

Không cần phải tranh luận hay tranh cãi nữa. FAM đang bị trừng phạt vì chính những sai lầm của mình. Chúng ta phải đối mặt với thực tế thay vì giả vờ rằng mình không có lỗi".

Trong khi đó, tờ New Straits Times nhấn mạnh rằng, dù phán quyết có thế nào thì vụ bê bối đáng xấu hổ này đã làm tổn hại đến danh tiếng của đội tuyển quốc gia, với nhiều câu hỏi được đặt ra về quy trình xác minh nội bộ và cơ chế giám sát của FAM.

"Đối với 7 cầu thủ được đưa vào để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển Malaysia, kết quả của đơn kháng cáo sẽ quyết định liệu họ có thể trở lại thi đấu sớm hơn dự kiến ​​hay phải ngồi ngoài trong cả năm.

Bất kể phán quyết là gì, sự kiện này đã trở thành lời cảnh tỉnh cho bóng đá Malaysia, lời nhắc nhở rằng thành công không thể đến từ việc quản lý đúng đắn và sự siêng năng cần thiết", tờ New Straits Times bình luận.

Tờ Malaymail lại dẫn lời Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh, rằng Bộ sẽ hợp tác với cơ quan quản lý quốc gia và Ủy viên Thể thao để xác định các biện pháp cần thực hiện nhằm cải thiện cơ cấu và quản lý bóng đá của đất nước sau vụ bê bối.

"Như tôi đã nói, hãy chờ quyết định của FIFA trước đã. Sau đó, chúng ta có thể hành động. Chúng ta phải nhớ rằng đội tuyển quốc gia không chỉ là 7 cầu thủ nhập tịch này, mà còn rất nhiều cầu thủ khác, những người dựa vào sự lãnh đạo và quản lý tốt để bóng đá tiếp tục phát triển.

Việc này cũng vì sự nghiệp của những cầu thủ như Faisal Halim, Arif Aiman ​​- những ngôi sao vẫn còn tỏa sáng rực rỡ. Nếu chúng ta bỏ cuộc, số phận của họ sẽ ra sao? Thật không công bằng cho họ”, tờ Malaymail trích lời bà Hannah Yeoh.