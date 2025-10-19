Những bóng hồng khoe sắc tại Giải vô địch trẻ trượt băng Quốc gia

Giải vô địch trẻ trượt băng Quốc gia 2025 tranh tài đầy hứng khởi với 10 nội dung trượt băng nghệ thuật và 29 nội dung trượt băng tốc độ.

Sân băng trở thành nơi hội tụ của nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng đến từ các địa phương trên cả nước, cùng nhau tranh tài, thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh và niềm đam mê với môn thể thao mang đậm tính nghệ thuật này.

Thí sinh Phan An Khánh (đoàn Hà Nội, sinh năm 2007) xuất hiện trên sân băng với trang phục trắng tinh khôi, tham dự nội dung bán chuyên môn trượt băng nghệ thuật dành cho lứa tuổi từ 16 trở lên (Ảnh: Mạnh Quân).

An Khánh đến với bộ môn này từ mùa hè năm ngoái, phần lớn tự tập luyện, chỉ mới tham gia các lớp học bài bản trong vài tháng gần đây để nâng cao kỹ năng và kỹ thuật biểu diễn (Ảnh: Mạnh Quân).

Dù thời gian theo học chưa lâu, em vẫn mạnh dạn đăng ký dự thi để thử sức và tích lũy kinh nghiệm.

Bài thi lần này chưa đạt đến độ hoàn hảo, nhưng An Khánh đã thể hiện tinh thần nỗ lực, bản lĩnh thi đấu và niềm đam mê rõ rệt với môn nghệ thuật trên băng. Khánh chia sẻ rằng sẽ tiếp tục rèn luyện và quay lại tranh tài trong mùa giải năm sau, với mục tiêu tiến xa hơn trên con đường trượt băng nghệ thuật (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên mặt băng, các vận động viên trượt băng nghệ thuật hiện lên tựa những cánh chim tự do, uyển chuyển và đầy mê hoặc (Ảnh: Hải Long).

Mỗi động tác khó xoay tròn trên sân băng, mỗi bước lướt đi nhẹ như gió đều toát lên vẻ đẹp của sự khổ luyện (Ảnh: Hải Long).

Dưới ánh đèn, từng chuyển động của họ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại, sự kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật thể thao và nét uyển chuyển của nghệ thuật biểu diễn (Ảnh: Mạnh Quân).

Trên sân băng lạnh giá, mỗi vận động viên trượt băng nghệ thuật như đang kể một câu chuyện bằng ngôn ngữ của cơ thể (Ảnh: Hải Long).

Gương mặt đầy tự tin của vận động viên Lê Bùi Hương Linh khi thi đấu nội dung bán chuyên môn trượt băng nghệ thuật dành cho lứa tuổi từ 16 trở lên. Linh cho biết, trước khi bước vào cuộc thi em đã rất hồi hộp nhưng sau khi hoàn thành tốt bài thi đã cảm thấy nhẹ nhõm và hài lòng với sự nỗ lực của bản thân.

Ban đầu, Hương Linh đến với trượt băng nghệ thuật chỉ như một niềm vui nhưng càng gắn bó, em càng say mê, dần nghiêm túc hơn trong tập luyện và không ngờ mình lại có cơ hội bước lên sân khấu thi đấu thực thụ như hôm nay.

Cuộc thi năm nay Linh đặt ra mục tiêu có thành tích, một cột mốc để ghi dấu quá trình rèn luyện suốt hai năm qua (Ảnh: Hải Long).

Những vận động viên nhí hiện lên như những “thiên thần nhỏ” thi đấu trên sân băng. Dù thân hình còn nhỏ bé, gương mặt còn hồn nhiên nhưng từng động tác của các em lại toát lên sự tập trung, khéo léo (Ảnh: Mạnh Quân).

Các vận động viên nhí không chỉ mang đến những màn trình diễn đáng yêu, mà còn truyền đi thông điệp đẹp đẽ về lòng dũng cảm, sự bền bỉ và tinh thần không ngừng vươn lên, những giá trị làm nên vẻ đẹp trong trẻo và cảm động của trượt băng nghệ thuật (Ảnh: Mạnh Quân).

Trưa ngày 19/10, giải đã diễn ra các nội dung chung kết trượt băng nghệ thuật và trao giải cho các cá nhân có bài thi xuất sắc ở 10 nội dung thi đấu khác nhau của cả nam và nữ (Ảnh: Trần Quân).

Đầu giờ chiều, các nội dung thi đấu chung kết trượt băng tốc độ đã diễn ra kịch tính, so kè hấp dẫn trên sân băng Vincom Ice Rink.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng và Giấy chứng nhận cho các cá nhân và tập thể có thành tích tốt nhất của từng nội dung với xếp hạng từ hạng Nhất đến hạng Ba (Ảnh: Trần Quân).

Giải vô địch trẻ trượt băng Quốc gia 2025 nhằm đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên trẻ của các đơn vị, địa phương cũng như tạo cơ hội cho các vận động viên tham gia thi đấu, nâng cao thành tích chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị cho SEAGames 33 tại Thái Lan vào tháng 12 cũng như nhiệm vụ những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, giải đấu còn tạo sân chơi lành mạnh cho cộng đồng thanh thiếu niên khám phá các môn thể thao mới lạ trên thế giới phù hợp tố chất khéo léo của người Việt, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể chất và tinh thần (Ảnh: Trần Quân).