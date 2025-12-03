Biến gầm giường thành kho lưu trữ vạn năng vừa sạch, vừa sang

Trong bối cảnh "đất chật người đông", gầm giường thường được ví như một bất động sản vàng bị bỏ quên. Nhiều gia đình có thói quen nhét vội những món đồ ít dùng xuống dưới gầm giường cho khuất mắt. Tuy nhiên, theo thời gian, khu vực này dễ dàng biến thành một cái kho hỗn độn, tích tụ bụi bẩn và thậm chí là nơi trú ngụ của côn trùng.

Các chuyên gia tổ chức nhà cửa đều khẳng định rằng gầm giường có thể trở thành cứu cánh cho tủ quần áo quá tải, miễn là bạn tuân thủ những nguyên tắc vàng dưới đây.

Không gian dưới giường có thể là một trong những nơi cất giấu tiện lợi nhất trong nhà nếu bạn biết tận dụng (Ảnh: Apartment Therapy).

Thanh lọc đồ đạc không thương tiếc

Sai lầm lớn nhất khiến phòng ngủ trở nên bí bách là tư duy "cứ nhét vào rồi tính sau". Trước khi bắt tay vào sắp xếp, bạn cần kéo tất cả mọi thứ dưới gầm giường ra ngoài và thực hiện một cuộc kiểm kê nghiêm túc. Hãy đặt câu hỏi liệu bạn có thực sự cần món đồ đó không.

Nếu có những thùng giấy hay đôi giày cũ cả năm qua bạn chưa hề đụng đến, đã đến lúc chúng cần được thanh lý hoặc đem tặng. Việc giữ lại quá nhiều đồ đạc thừa thãi chỉ biến nơi bạn ngủ mỗi đêm thành một kho chứa phế liệu.

Sau khi giải phóng không gian, hãy hút bụi thật kỹ từng ngóc ngách, lau sàn bằng khăn ẩm và để khô thoáng trước khi đưa đồ đạc trở lại.

Đầu tư hệ hộp đựng chuyên dụng có nắp đậy

Khí hậu Việt Nam nóng ẩm, mưa nhiều là kẻ thù số một của đồ đạc lưu trữ dưới thấp. Tuyệt đối tránh sử dụng thùng bìa carton vì chúng hút ẩm rất mạnh và là món ăn ưa thích của mối mọt, gián. Thay vào đó, bạn nên sử dụng các loại hộp nhựa cứng trong suốt hoặc hộp vải có khung cứng.

Một mẹo nhỏ rất hữu ích là hãy ưu tiên các loại hộp có gắn bánh xe. Thiết kế này giúp bạn dễ dàng kéo ra đẩy vào để lấy đồ hoặc vệ sinh sàn nhà mà không tốn sức, đồng thời tránh làm xước sàn gỗ. Quan trọng nhất, hãy đảm bảo mọi hộp đựng đều có nắp đậy kín hoặc khóa kéo chắc chắn để ngăn bụi mịn và côn trùng xâm nhập.

Vũ khí bí mật mang tên túi hút chân không

Với đặc thù miền Bắc có mùa đông lạnh, việc cất giữ chăn bông dày và áo phao cồng kềnh luôn là bài toán đau đầu. Giải pháp tối ưu cho gầm giường chính là túi hút chân không.

Bằng cách rút hết không khí ra ngoài, bạn có thể thu nhỏ kích thước của những chiếc chăn lông vũ hay áo khoác dày xuống chỉ còn 1/3 so với ban đầu. Cách làm này không chỉ tiết kiệm diện tích đáng kể mà còn bảo vệ sợi vải khỏi nấm mốc và mùi hôi trong suốt những tháng nồm ẩm.

Quy hoạch vị trí theo tần suất sử dụng

Đừng biến việc tìm kiếm một món đồ thành cuộc đi săn vất vả. Hãy tư duy như một nhà quy hoạch đô thị thu nhỏ: phân chia gầm giường thành các khu vực chức năng. Những món đồ sử dụng thường xuyên như giày dép đi hàng ngày, đồ chơi trẻ em hay sách báo nên được đặt ở ngay mép ngoài để tiện lấy nhanh.

Ngược lại, các vật dụng mang tính thời vụ như đồ trang trí Tết, vali du lịch, quần áo trái mùa hay kỷ vật nên được đẩy sâu vào phía trong. Bạn cũng nên dán nhãn rõ ràng lên từng hộp, quay mặt nhãn ra ngoài để chỉ cần liếc qua là biết chính xác đồ mình cần nằm ở đâu mà không phải lục tung mọi thứ.

Gầm giường là nơi cất đồ tiện lợi, gọn gàng, khuất tầm nhìn, lý tưởng cho vật ít dùng (Ảnh: Your Home Style).

Khử mùi ẩm mốc bằng hương liệu tự nhiên

Một không gian lưu trữ đạt chuẩn không chỉ cần gọn mà còn cần thơm. Do không khí dưới gầm giường thường ít lưu thông, đồ đạc rất dễ bị ám mùi cũ kỹ. Để khắc phục, bạn hãy đặt vào các hộp lưu trữ những viên gỗ tuyết tùng hoặc túi thơm hoa oải hương.

Gỗ tuyết tùng là lựa chọn tuyệt vời vì khả năng hút ẩm tự nhiên và xua đuổi côn trùng hiệu quả, trong khi oải hương mang lại hương thơm thư giãn, giúp giấc ngủ của bạn sâu hơn. Tránh để đồ da hoặc các vật liệu nhạy cảm nhiệt độ sát sàn nhà mà không có lớp lót cách nhiệt, vì nhiệt độ sàn có thể thay đổi thất thường gây hư hại đồ vật.