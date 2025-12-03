Xem trực tiếp trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào ở đâu?

Vào lúc 16h hôm nay (3/12), U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Lào trong trận mở màn vòng bảng SEA Games 33 trên sân Rajamangala. Trong bối cảnh bảng đấu chỉ có 3 đội, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần tập trung giành chiến thắng trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, trước khi đối đầu với U22 Malaysia vào ngày 11/12.

U22 Việt Nam tràn đầy tự tin đối đầu với U22 Lào (Ảnh: VFF).

Trận đấu này được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play, VTV2, VTV Cần Thơ, cũng như các đài truyền hình THVL, HTV, VTVcab. Ngoài ra, báo Dân trí cũng tường thuật trực tiếp và đưa tin nhanh nhất về trận đấu.

U22 Việt Nam rõ ràng được đánh giá cao hơn nhiều so với U22 Lào. Trong hai lần chạm trán gần nhất ở SEA Games, chúng ta đều giành chiến thắng. Tại SEA Games 30 diễn ra vào năm 2019, U22 Việt Nam đã thắng đậm 6-1 trước đối thủ này. Tới kỳ SEA Games 32, U22 Việt Nam cũng dễ dàng đánh bại U22 Lào.

Trước thềm giải đấu, U22 Việt Nam đã có chuyến tập huấn chất lượng ở Trung Quốc khi đối đầu với ba đối thủ mạnh là U22 Uzbekistan, U22 Hàn Quốc và U22 Trung Quốc ở giải giao hữu Panda Cup 2025. Trước đó vào tháng 7, đội U23 Việt Nam (với nòng cốt là lứa U22) đã xuất sắc giành chức vô địch Đông Nam Á.

U22 Việt Nam vừa thi đấu tốt ở giải giao hữu Panda Cup 2025 (Ảnh: VFF).

Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn tỏ ra thận trọng trước U22 Lào. Ông cho biết: “SEA Games 33 là giải đấu rất quan trọng với U22 Việt Nam, và điều đó cũng đúng với U22 Lào. HLV Ha Hyeok Jun đã giúp U22 Lào tiến bộ rõ rệt. Ngày mai là trận ra quân đối với cả hai đội.

Đối với một bảng đấu chỉ có ba đội nên mỗi trận đều mang tính quyết định. Chúng tôi phải giành chiến thắng để tạo cơ hội đi tiếp. Toàn đội cần duy trì sự tập trung cao nhất cho trận đấu ngày mai”.

Nói riêng về HLV Ha Hyeok Jun, HLV Kim Sang Sik chia sẻ: “Ở trận đối đầu gần nhất, đội bóng của tôi đã thắng 2-0 trước đội bóng của HLV Ha Hyeok Jun. Dẫu vậy, dấu ấn của ông ấy ở bóng đá Lào rất rõ nét, đặc biệt đội U22 Lào, từ cách tổ chức đến lối chơi. Tôi luôn tôn trọng năng lực của ông ấy. Thời gian qua, chúng tôi đã tập trung phân tích và xây dựng phương án phù hợp nhất để chuẩn bị cho trận đấu với U22 Lào”.