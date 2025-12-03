Bộ Giáo dục: Hoàn thành sắp xếp các trường phổ thông trước 31/12

Chỉ đạo trên trong văn bản do Bộ GD&ĐT phát hành sáng nay (3/12), trên cơ sở triển khai kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về hoạt động của bộ máy chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo các hướng dẫn, đảm bảo tinh gọn, thuận lợi trong tổ chức hoạt động dạy học và phù hợp với tình hình của địa phương.

Các địa phương đẩy nhanh tiến độ sắp xếp trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp và hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp trước ngày 31/12 theo chỉ đạo của Trung ương.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương sắp xếp trường học phải tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, nhất là vùng sâu, vùng xa (Ảnh: Moet).

Tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông nội trú liên cấp cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Trong đó, ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, hạn chế chi phí và rủi ro cho trẻ em, học sinh, học viên..., nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT cũng đề nghị các địa phương sắp xếp các điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp, tập trung hình thành, phát triển các mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã; ưu tiên bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lý, không làm gia tăng chi phí và rủi ro cho học sinh, nhất là học sinh vùng khó khăn.

Chỉ đạo đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp hoặc phương án điều chỉnh, bảo đảm tính khả thi, ổn định, không gây xáo trộn hoạt động dạy học.

Sở dĩ Bộ GD&ĐT nhấn mạnh điều này bởi qua kiểm tra tình hình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại một số địa phương, Bộ nhận thấy nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập bài bản, khoa học, thận trọng, dân chủ, công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, vẫn có nơi triển khai còn có những hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Việc sáp nhập phải đảm bảo ổn định, theo hướng thuận tiện cho người dân (Ảnh: Duy Thành).

Để bảo đảm ổn định hệ thống, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương sắp xếp nhưng cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh.

Cả nước hiện có hơn 23 triệu trẻ mầm non và học sinh, với hơn 12.000 trường tiểu học, gần 11.000 trường THCS. Việc sắp xếp được định hướng gắn với tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập và nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục.

Trước đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận nêu rõ: Các tỉnh, thành phải nhanh chóng rà soát, tổ chức lại cơ sở giáo dục công lập cấp xã, Bộ GD&ĐT, Nội vụ được giao phối hợp địa phương triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Hồi tháng 9, Bộ Nội vụ cũng đề nghị các địa phương nghiên cứu sắp xếp hệ thống trường học và bệnh viện công, hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thành trường trung học nghề trực thuộc Sở GD&ĐT, phục vụ theo khu vực liên xã, phường. Mỗi tỉnh, thành chỉ duy trì tối đa 3 trường dạy nghề, chưa tính các cơ sở tự chủ.