Doanh nghiệp trong chuyển đổi xanh: Từ mô hình sản xuất bền vững đến lợi thế cạnh tranh

Chuyển đổi xanh - Động lực trọng yếu giúp doanh nghiệp đứng vững trước thay đổi của thị trường toàn cầu

Thực tế cho thấy nhu cầu của các nhà đầu tư quốc tế, người tiêu dùng và những thị trường xuất khẩu lớn đang dịch chuyển mạnh mẽ sang các mô hình kinh doanh có trách nhiệm. Yêu cầu về giảm phát thải và sử dụng tài nguyên hiệu quả không còn là khuyến khích mà đã trở thành hàng rào kỹ thuật bắt buộc.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết trước làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng yêu cầu cấp thiết về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ. Bối cảnh này tạo ra áp lực lớn nhưng đồng thời là cơ hội để doanh nghiệp tái định vị vị thế.

Thứ trưởng khẳng định: “Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để chúng ta thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Tham gia sự kiện với tư cách là một trong những doanh nghiệp tiên phong về phát triển bền vững, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã mang đến góc nhìn hệ thống về chuyển đổi xanh cho toàn ngành hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm - đồ uống.

SABECO coi bền vững là một lợi thế cạnh tranh chiến lược

Trong bài tham luận của mình, ông Larry Lee - Phó tổng giám đốc phụ trách tài sản chiến lược và phát triển bền vững của SABECO - nhấn mạnh: "SABECO mang trong mình 150 năm di sản, nhưng năng lực cạnh tranh trong tương lai phụ thuộc vào tốc độ và quyết tâm chuyển đổi của chính chúng tôi".

Ông Larry Lee, đại diện cho SABECO, đóng góp tham luận tại hội thảo (Ảnh: SABECO).

Với quy mô vận hành lớn cùng 25 nhà máy bia và hơn 200.000 điểm bán trên toàn quốc, mỗi cải tiến nhỏ về ESG của SABECO đều tạo ra tác động đáng kể lên chuỗi giá trị và cộng đồng. Chiến lược chuyển đổi xanh của SABECO mang tính toàn diện và dài hạn, từng bước hiện thực hóa các mục tiêu mà toàn ngành đang hướng tới.

Tính đến năm 2024, SABECO đã đạt được những con số ấn tượng chứng minh cho hiệu quả của chiến lược này.

Về mặt năng lượng, tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất đạt 40,54%. Hệ thống điện mặt trời mái nhà tạo ra 7.843 MWh điện sạch. Kết hợp các giải pháp tối ưu hóa, SABECO đã cắt giảm 9,3% lượng phát thải khí nhà kính (phạm vi 1 và 2), giảm hơn 8% cường độ điện năng và cải thiện cường độ phát thải xuống mức 7,55kg CO2e/hl.

Trong quản lý nước, SABECO là doanh nghiệp tiên phong sử dụng "bản đồ rủi ro nguồn nước" để định hướng đầu tư cho các khu vực có nguy cơ hạn hán. Điều này cho thấy phát triển bền vững tại đây không chỉ là tuân thủ mà còn là quản trị rủi ro chiến lược.

Về sử dụng và tái chế bao bì, SABECO đã xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn quy mô quốc gia. Hiện tại, 100% bao bì chính có thể tái chế hoặc tái sử dụng. Tỷ lệ thu hồi chai thủy tinh đạt mức 75-80%, và trọng lượng lon nhôm đã giảm 15% so với năm 2019.

SABECO được vinh danh trong “Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu vì sự phát triển bền vững” năm thứ 3 liên tiếp (Ảnh: BTC).

Những thành quả này không chỉ chứng minh quyết tâm chuyển đổi mà còn đặt nền tảng vững chắc cho các sáng kiến dài hạn trong tương lai. Tại hội thảo, SABECO cũng được vinh danh trong “Top 50 doanh nghiệp tiêu biểu vì sự phát triển bền vững”, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong hành trình kiến tạo tương lai xanh.

Tầm nhìn dài hạn: Dẫn dắt và hợp tác

Việt Nam đang có tầm nhìn mạnh mẽ về tăng trưởng xanh, tạo đà cho cả doanh nghiệp lớn và nhỏ chuyển đổi hiệu quả hơn. Với vị thế doanh nghiệp đầu ngành, ông Larry chia sẻ thêm về phương châm hành động của SABECO gói gọn trong ba câu: “Dẫn dắt khi có thể. Hỗ trợ khi cần thiết. Hợp tác để tạo ra giá trị chung”.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà của SABECO (Ảnh: SABECO).

Trong thời gian tới, SABECO cam kết tiếp tục mở rộng quy mô năng lượng tái tạo và áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng tiên tiến trên toàn hệ thống nhà máy. Song song đó, doanh nghiệp sẽ tập trung nâng cao năng lực quản trị nguồn nước và đầu tư vào các dự án bổ sung nguồn nước dài hạn.

Chiến lược kinh tế tuần hoàn cũng được đẩy mạnh thông qua mô hình bao bì bền vững và việc chủ động thực thi quy định Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR). SABECO khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác để nhân rộng những mô hình thành công, thể hiện vai trò dẫn dắt và tạo động lực lan tỏa cho tiến trình chuyển đổi xanh của toàn ngành.

Kết bài tham luận, SABECO cho biết doanh nghiệp có niềm tin rằng, với chính sách đồng bộ, nền tảng ESG vững chắc và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam không chỉ đạt mục tiêu Net Zero, mà còn có thể trở thành quốc gia tiên phong về mô hình tiêu dùng nhanh bền vững trong khu vực.