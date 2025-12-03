Hồ sơ công ty sản xuất đậu phộng Tân Tân

Viện KSND Khu vực 16, TPHCM vừa ban hành cáo trạng, truy tố bị can Trần Quốc Tân - cựu Giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân - về các tội Trốn thuế và Không chấp hành bản án.

Đối với tội trốn thuế, ông Trần Quốc Tân bị cáo buộc cho thuê nhà, xưởng và kho của Công ty cổ phần Tân Tân, phát sinh doanh thu nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai, không báo cáo thuế, qua đó trốn thuế 1,93 tỷ đồng.

Ngoài ra, năm 2014, Công ty cổ phần Tân Tân còn để ngoài sổ sách các khoản thu từ bán hàng và gia công dù vẫn xuất hóa đơn. Sai phạm này số tiền thuế không đóng là hơn 1,5 tỷ đồng, nâng tổng số tiền trốn thuế lên gần 3,5 tỷ đồng.

Ông Tân và đồng phạm tại tòa (Ảnh: Thỏ Mộc).

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tân Tân được thành lập năm 2007, có địa chỉ tại phường Đông Hòa, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ (nay thuộc TPHCM). Tuy nhiên trên website, doanh nghiệp tự giới thiệu đã có hơn 40 năm xây dựng và phát triển.

Năm 1984, doanh nghiệp xuất phát điểm là một cơ sở chế biến đậu phộng chiên. Đến năm 1997, cơ sở này xây dựng nhà máy và văn phòng mới tại tỉnh Bình Dương cũ với diện tích trên 45.000m2, mở rộng bộ máy nhân sự lên hơn 800 nhân viên.

Cũng từ đó, công ty mở rộng quy mô kinh doanh trong nước với hơn 140 nhà phân phối, hơn 40.000 điểm bán lẻ, ở hầu hết siêu thị và trung tâm thương mại, chiếm 80% thị phần trong cả nước.

Tân Tân cũng đã xuất khẩu thành công đến các thị trường trên thế giới như Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nigeria, Cuba…

Quay lại thời điểm thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của Tân Tân là 80 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Quốc Tân sở hữu 80% cổ phần, bà Châu Ngọc Phụng và ông Trần Quốc Tuấn mỗi người sở hữu 10%.

Về ngành nghề, doanh nghiệp đăng ký kinh doanh chính là sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn. Cụ thể, sản xuất, gia công hàng nông sản gồm đậu phộng, hạt điều, rau quả, chè, cà phê; chế biến thực phẩm, thức ăn nhanh, thức ăn đông lạnh gồm bánh pizza, thạch dừa, rau câu, thức uống chiết xuất từ rong biển.

Tân Tân đăng ký thêm 16 ngành nghề kinh doanh khác, có thể kể đến trồng cây; chế biến và bảo quản rau quả; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; buôn bán thực phẩm; kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê…

Dưới sự lãnh đạo của ông Trần Quốc Tân, thương hiệu đậu phộng Tân Tân nhanh chóng phát triển, trở thành doanh nghiệp có doanh thu lớn, nổi tiếng ở Việt Nam.

Sau thời gian hoạt động, ngày 5/7/2011, ông Tân bất ngờ thoát vốn tại doanh nghiệp của mình. Theo đó, người đàn ông này chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Thanh 3,6 triệu cổ phần của Công ty Tân Tân, trị giá 36,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp sau đó đã ghi nhận bà Thanh sở hữu 45,8% vốn điều lệ.

Sau khi trở thành cổ đông lớn, bà Thanh nhiều lần yêu cầu HĐQT công ty cung cấp thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh, triệu tập đại hội cổ đông bất thường, cung cấp báo cáo tài chính, cũng như tiến hành bầu lại HĐQT. Tuy nhiên, HĐQT không thực hiện.

Dù đã thanh toán đủ tiền mua cổ phần từ ông Tân, bà Thanh không có quyền tham gia điều hành hay biết kết quả kinh doanh. Ngày 19/11/2015, bà Thanh gửi đơn khởi kiện đến TAND tỉnh Bình Dương đối với HĐQT Công ty cổ phần Tân Tân.