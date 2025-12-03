Dự án tháp đôi 6.000 tỷ đồng thay chợ Sắt ở Hải Phòng "dậm chân" tại chỗ

UBND TP Hải Phòng đã quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn, chủ đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực chợ Sắt, phường Hồng Bàng.

Dự án mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (Ảnh: Nguyễn Dương).

Thành phố cho biết doanh nghiệp được gia hạn vì chưa đưa đất vào sử dụng theo quy định. Giá đất tính tiền trong thời gian này được áp dụng theo bảng giá đất quận Hồng Bàng cũ.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát quá trình sử dụng đất. Nếu hết thời hạn gia hạn mà dự án vẫn không triển khai, cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi. Cơ quan Thuế có nhiệm vụ xác định khoản tiền phải nộp bổ sung và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Tháng 5/2023, Hải Phòng khởi công dự án tháp đôi thay thế chợ Sắt – khu chợ từng là biểu tượng một thời của thành phố cảng. Dự án có tổng vốn hơn 6.000 tỷ đồng, trong đó chủ đầu tư góp 1.213 tỷ đồng và huy động thêm 4.800 tỷ đồng.

Công trình gồm hai tòa tháp 40 tầng, cao 146m, cùng hai tầng hầm, xây dựng trên diện tích 1,5ha. Thiết kế mang chủ đề “nơi gặp gỡ của những dòng sông”, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Hải Phòng khi hoàn thành vào năm 2025.

Phối cảnh dự án (Ảnh: BTC cung cấp).

Tuy nhiên, hơn hai năm sau khởi công, dự án mới hoàn thành khảo sát địa chất, thi công cọc thử nghiệm và lập phương án thi công tường vây, tiến độ thi công thực tế rất hạn chế.

Chợ Sắt nằm ở vị trí đắc địa, từng là điểm giao thương sầm uất bằng đường thủy. Sau thời gian dài xuống cấp, thành phố lựa chọn đầu tư tổ hợp thương mại - dịch vụ hiện đại để chỉnh trang khu vực này.