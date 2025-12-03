"Tuyển dụng điều dưỡng, hỏi tiêm nghiêng bao nhiêu độ không trả lời được"

Sáng 3/12, thảo luận về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn, đại biểu Tô Thị Bích Châu (TPHCM) đã thẳng thắn đặt vấn đề về công tác quản lý chất lượng đào tạo đại học, đặc biệt là khối ngành sức khỏe, đồng thời đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phải có câu trả lời thỏa đáng.

Điều dưỡng trường không chuyên "chênh lệch rất lớn"

Đại biểu Tô Thị Bích Châu cho rằng báo cáo của ngành giáo dục chưa thể hiện đầy đủ nội dung giám sát và chưa trả lời thỏa đáng việc quản lý mảng ngành đào tạo về sức khỏe, dù Nghị quyết 41 đã nêu rõ việc hoàn thiện cơ chế tự chủ và tăng cường quản lý việc mở ngành đào tạo khối sức khỏe.

Bà Châu nhấn mạnh thực tế vẫn còn tranh luận về việc giao mã ngành đào tạo sức khỏe cho Bộ Y tế hay Bộ GD&ĐT tiếp tục quản lý, đặc biệt là với các trường không chuyên về y dược.

"Tôi đề nghị bổ sung chất lượng quản lý, kiểm tra, giám sát công tác này của ngành giáo dục trong những năm qua", bà Châu nói.

Đại biểu Tô Thị Bích Châu phát biểu tại Quốc hội sáng 3/12 (Ảnh: Media QH).

Là người từng tham gia Hội đồng tuyển dụng viên chức y tế tại địa phương, đại biểu Tô Thị Bích Châu có điều kiện tiếp xúc và thẩm định chuyên môn của các viên chức sức khỏe mới ra trường. Bà khẳng định sự chênh lệch chất lượng là "rất lớn".

"Các em điều dưỡng được đào tạo ở các trường khác chênh lệch rất lớn so với các em điều dưỡng ở Trường Đại học Y Dược đào tạo", bà Châu nêu thực tế.

Bà dẫn ra một ví dụ cụ thể về sự yếu kém trong kiến thức và kỹ năng cơ bản: "Thậm chí một câu đơn giản tôi hỏi là bây giờ nếu tiêm cho bệnh nhân thì kỹ thuật tiêm phải nghiêng bao nhiêu độ, trả lời không được".

Theo đại biểu Tô Thị Bích Châu, đây là một thực tế khiến ngành y tế thực sự lo lắng và bà đề nghị Bộ GD&ĐT phải có câu trả lời rõ ràng trong báo cáo về công tác quản lý chất lượng đào tạo.

Đề nghị thêm "khuyến sư" vào khuyến học

Bên cạnh vấn đề chất lượng đào tạo khối ngành sức khỏe, đại biểu Tô Thị Bích Châu cũng đề cập đến công tác giáo dục khác. Bà ghi nhận những tiến bộ của ngành giáo dục, nhất là về chất lượng giáo dục học sinh, nhưng chỉ ra sự thiếu phối hợp giữa Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT với Hội khuyến học địa phương.

"Tôi đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo hãy tăng cường phối hợp với Hội khuyến học Việt Nam, Hội khuyến học các tỉnh, thành", bà Châu kiến nghị.

Đáng chú ý, đại biểu Tô Thị Bích Châu đề xuất bổ sung thêm một đối tượng vào hoạt động khuyến học, khuyến tài hiện nay, đó là khuyến sư.

"Đặc biệt là khuyến sư đối với những giáo viên ở vùng sâu, vùng xa cần học để nâng cao trình độ nhưng Hội khuyến học chưa chạm tới đối tượng này", bà Châu phân tích.

Giáo viên vùng sâu, vùng xa muốn học nâng cao trình độ thường không có kinh phí, trong khi Hội khuyến học lâu nay chỉ quen hỗ trợ học sinh, hoặc hỗ trợ giáo viên các công cụ như laptop, internet.

"Cần phải phối hợp với Hội khuyến học để hỗ trợ kinh phí cũng như trang thiết bị cho giáo viên có thể nâng cao được trình độ của mình tại chỗ, vì hiện các lớp đào tạo online rất nhiều", bà Châu nhấn mạnh.

Bà kết luận, ngành giáo dục cần có một ký kết liên tịch với Hội khuyến học để hỗ trợ không chỉ khuyến học, khuyến tài mà đặc biệt là khuyến sư, quan tâm đến đội ngũ giáo viên vùng khó.