Tổng thống Hàn Quốc muốn xin lỗi Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (Ảnh: Korea Times).

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hôm 3/12 cho biết ông có ý định gửi lời xin lỗi tới Triều Tiên về cáo buộc chính quyền tiền nhiệm đã triển khai máy bay không người lái đến Bình Nhưỡng để rải truyền đơn.

Tuy nhiên, ông Lee nói thêm rằng bối cảnh chính trị trong nước hiện nay khiến một cử chỉ như vậy trở nên khó khăn.

“Các bạn đang đọc được suy nghĩ của tôi”, Tổng thống Lee nói tại một cuộc họp báo với các phóng viên nước ngoài khi được hỏi liệu ông có đang cân nhắc đưa ra lời xin lỗi ở cấp nhà nước về hành động này của chính quyền tiền nhiệm như một cách nhằm giảm căng thẳng liên Triều hay không.

“Một mặt, tôi nghĩ chúng ta cần xin lỗi, nhưng mặt khác, tôi lo ngại rằng việc đó có thể trở thành vấn đề cho các xung đột chính trị, ý thức hệ”, ông Lee nói.

Bình luận của nhà lãnh đạo Hàn Quốc được đưa ra khi một cuộc điều tra đặc biệt về vấn đề máy bay không người lái vẫn đang tiếp tục. Người tiền nhiệm của ông, cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, và một số trợ lý thân cận trong quân đội bị cáo buộc đã ra lệnh triển khai các máy bay không người lái mang truyền đơn đến Bình Nhưỡng vào tháng 10/2024 nhằm kích động Triều Tiên trả đũa và dùng điều đó làm cái cớ để ban bố thiết quân luật.

Ông Lee nhấn mạnh, Seoul có thể cần thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin đơn phương để mở lại các kênh liên lạc.

Tổng thống cũng phát tín hiệu sẵn sàng thỏa hiệp về vấn đề lâu nay gây tranh cãi liên quan đến các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn, nói rằng Seoul có thể thảo luận việc giảm quy mô nếu cần thiết để tạo điều kiện cho việc nối lại đàm phán Mỹ - Triều.

“Nếu điều đó cần thiết để tạo đà cho đối thoại, và nếu nó phục vụ như một đòn bẩy chiến lược cho Mỹ, chúng ta có thể thảo luận”, ông cho biết, nhắc lại ý định của ông đóng vai trò “người thúc đẩy thường trực” trong nỗ lực khởi động lại đàm phán.

Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh, Washington có ảnh hưởng lớn hơn đối với quá trình ra quyết định của Bình Nhưỡng vì Triều Tiên coi Mỹ, chứ không phải Hàn Quốc, có khả năng đưa ra các bảo đảm an ninh đáng tin cậy. Tuy vậy, ông lập luận, Seoul phải tiếp tục tạo môi trường thuận lợi cho đối thoại, bởi cách tiếp cận này rất quan trọng để Hàn Quốc duy trì vị thế trong việc định hình tương lai bán đảo Triều Tiên.

Khi được hỏi về răn đe và chính sách hạt nhân, Tổng thống Lee tái khẳng định cam kết với nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân. Ông cho biết, Seoul “không có ý định vượt ra ngoài khuôn khổ một bán đảo Triều Tiên phi hạt nhân”.

Ông nói thêm, các vấn đề như làm giàu uranium, tái xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng và khả năng mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân “không vi phạm các chuẩn mực không phổ biến vũ khí hạt nhân” vì chúng không liên quan đến việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Ông cũng lưu ý năng lực thông thường của Hàn Quốc vẫn đủ để răn đe. Ông chỉ ra sức mạnh quân sự của Hàn Quốc nằm trong nhóm 5 nước mạnh nhất thế giới ngay cả khi không có lực lượng Mỹ đồn trú trên bán đảo.

Tuy nhiên, ông nêu rõ, những nỗ lực lâu dài nhằm giảm căng thẳng và khôi phục các kênh đối thoại là cần thiết để ngăn tình trạng bế tắc hiện nay trở thành vĩnh viễn.