Tài xế xinh đẹp ở Tuyên Quang tự đổ xăng, lái xe tải 30 tấn cứu trợ vùng lũ

Lái xe tải 30 tấn đi cứu trợ

Nghe tin các tỉnh Nam Miền Trung xảy ra lũ lụt lịch sử, Đỗ Thị Minh Nguyệt (sống ở xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) lập tức đăng tải thông tin lên mạng xã hội, nhận quyên góp hàng hoá để chuyển tới bà con vùng bị thiên tai.

Tiếp sức cho Minh Nguyệt, nhiều người khác cũng chung tay kêu gọi các tấm lòng hảo tâm. Sau 10 ngày quyên góp và phân loại hàng hoá, hơn 20 người trong xóm cùng nhau chuyển gần 2.000 phần quà lên xe.

Nhìn gương mặt xinh đẹp, dáng người cao ráo, ít ai biết Minh Nguyệt là tài xế xe tải có hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Sau khi nhận được hàng hoá do bà con quyên góp, cô cùng một lái xe khác thay nhau lái, hướng về khu vực Đắk Lắk.

Minh Nguyệt tự bỏ tiền túi lo chi phí xăng dầu cho hành trình đi làm từ thiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nhìn hoàn cảnh của bà con vùng lũ, tôi cảm thấy rất xót xa. Hơn 20 triệu đồng tiền xăng cho toàn bộ hành trình vào miền Trung do tôi tự bỏ tiền túi", Minh Nguyệt chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Theo Minh Nguyệt, mỗi suất quà có gạo, mỳ tôm, dầu ăn, bột canh và các nhu yếu phẩm cần thiết khác. Ngoài 20 tấn hàng được chuyển lên xe tại quê nhà, cô điều khiển xe tải về Hà Nội nhận thêm 7 tấn gồm quần áo và gạo do các mạnh thường quân quyên góp.

6h ngày 28/11, chuyến xe bắt đầu hành trình làm từ thiện. Trừ những lúc ăn cơm, Minh Nguyệt và nam tài xế đi cùng đổi lái 2 tiếng một lần để đảm bảo sức khoẻ.

Suốt 1 ngày rong ruổi trên đường, Minh Nguyệt nghỉ ngơi 1 đêm tại Đà Nẵng. Sáng 29/11, đoàn có mặt tại Đắk Lắk để kịp thời chia các suất quà.

Xe tải vừa đỗ ở nơi nhận hàng từ thiện, cô gái quê Tuyên Quang bước xuống, xắn tay áo, bốc vác từng bao gạo cùng người dân địa phương.

Được biết, trước khi đi cứu trợ, nữ tài xế đã liên hệ với một số trưởng thôn ở xã Ô Loan và Tây Hoà. Mỗi thôn sẽ nhận khoảng 300-500 suất quà.

"Không tập trung hàng hoá một chỗ, chúng tôi trực tiếp lái xe đến tận từng thôn, trao quà tận tay cho bà con theo danh sách. Vì vậy, thời gian phát quà kéo dài tới 3 ngày mới kết thúc", Minh Nguyệt cho biết.

Nhờ quá trình trao đổi trước, việc phát quà diễn ra thuận lợi, không có cảnh chen lấn xô đẩy.

Nữ tài xế xót xa khi chứng kiến nhiều người dân với gương mặt lam lũ đang gắng gượng xây dựng lại cuộc sống. Ngoài một số gia đình bị sập nhà, nước cuốn trôi đồ đạc, có những hộ lâm vào cảnh khó khăn do mất trắng bè nuôi hải sản theo dòng nước lũ.

"Mỗi khi nhận quà xong, bà con đều gửi lời cảm ơn, hỏi thăm đoàn rất ân cần. Mọi người xúc động vì nhìn thấy tấm lòng của bà con miền Bắc gửi tới miền Trung giữa lúc hoạn nạn", Minh Nguyệt cho biết.

Minh Nguyệt phát quà từ thiện cho các hộ dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kết thúc 3 ngày phát quà từ thiện, nữ tài xế quay lại Tuyên Quang. Còn khá mệt mỏi sau chuyến đi dài hàng nghìn ki-lô-mét, Minh Nguyệt cho rằng, đọng lại trong cô là niềm hạnh phúc, vì bản thân đã làm được việc có ý nghĩa cho cộng đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên, cô gái đi cứu trợ bà con ở vùng gặp thiên tai. Sau bão Yagi, Minh Nguyệt từng lái xe tải, chở hơn 10 tấn hàng hoá làm từ thiện tại tỉnh Quảng Ninh.

Nghề lái xe tải nhiều áp lực

Minh Nguyệt sinh ra trong gia đình kinh doanh gạch ốp lát và vận tải. Nhà có đội xe chở hàng riêng nên từ khi còn nhỏ cô đã theo bố mẹ rong ruổi trên nhiều cung đường.

Sau khi tốt nghiệp THPT, cô gái tiếp nối công việc kinh doanh của gia đình. Năm 2020, Minh Nguyệt nhận bằng lái xe hạng C.

Theo nữ tài xế, nghề lái xe không đơn giản như mọi người nghĩ. Công việc này đòi hỏi sự đam mê, sức khoẻ thể chất và tinh thần, khả năng chịu đựng cao.

Thời gian đầu, cô chỉ lái xe giao hàng gần nhà. Khi đã chắc tay lái, Minh Nguyệt chở hàng đến các khu vực đường quanh co, nhiều dốc cao.

Ngoài công việc lái xe, cô gái còn đảm nhận việc bốc dỡ hàng hoá, phủ bạt, rửa xe và tự xử lý các sự cố gặp trên đường.

Lịch trình di chuyển liên tục khiến cô gái phải linh hoạt trong việc ăn uống và nghỉ ngơi. Nguyệt thường tranh thủ dừng chân tại những địa điểm bốc trả hàng hoặc các cây xăng để vệ sinh cá nhân.

Minh Nguyệt cho biết, nghề lái xe đòi hỏi sự bền bỉ về sức khoẻ lẫn tinh thần (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Có lúc không kịp ghé quán cơm, tôi tự nấu mỳ tôm trên xe, đơn giản nhưng cũng đủ để lót dạ", cô kể.

Ngoài ra, nữ tài xế luôn chuẩn bị sẵn thuốc men để đề phòng các vấn đề sức khoẻ xảy ra bất ngờ. Trà là đồ uống bất ly thân, giúp cô tỉnh táo, tập trung cao độ.

Được biết, ngoài công việc lái xe, Minh Nguyệt còn bán thêm các sản phẩm đồ chơi xe cho các tài xế.

"Từ số tiền kiếm được, tôi không chỉ nuôi sống bản thân mà còn tham gia làm từ thiện, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn", cô chia sẻ.