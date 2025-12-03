Báo Thái Lan nhận định lý do bóng chuyền Việt Nam hạ chỉ tiêu SEA Games

"Ngôi vị số một thì hơi quá. Bóng chuyền Việt Nam hạ thấp mục tiêu. Ban đầu họ hy vọng sẽ đánh bại Thái Lan để giành huy chương vàng (HCV) SEA Games 2025", tờ Thairath giật tít bình luận về cuộc họp chuyên môn của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam với Cục Thể dục thể thao Việt Nam hôm 1/12 khi quyết định hạ chỉ tiêu giành huy chương của bóng chuyền Việt Nam tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ lớn tại SEA Games 33 (Ảnh: SAVA).

Tại cuộc họp này, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường đã thông tin việc điều chỉnh chỉ tiêu thành tích của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, từ HCV ban đầu xuống huy chương bạc (HCB).

Ông Lê Trí Trường cho rằng lực lượng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hiện tại không phải đội hình mạnh nhất, do đó việc hạ chỉ tiêu là hợp lý, nhằm giảm áp lực cho vận động viên. Theo Tổng thư ký, việc hạ chỉ tiêu sẽ giúp các VĐV có tâm lý thoải mái hơn và có thể đạt hiệu quả tốt hơn cũng như khả năng tạo ra bất ngờ.

Đáng chú ý, việc bóng chuyền Việt Nam hạ chỉ tiêu giành huy chương ở SEA Games 33 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông Thái Lan.

"Đầu năm 2025, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam gây xôn xao khi tuyên bố rõ ràng rằng đội tuyển này đã sẵn sàng thách thức đội tuyển Thái Lan cho chức vô địch sau khi thể hiện phong độ xuất sắc ở cấp độ châu lục, giành vé tham dự Giải vô địch thế giới 2025 và đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch SEA V.League 2025 (vòng 2), đây cũng là chiến thắng đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển quốc gia", tờ Thairath nhắc lại mục tiêu trước đó của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đáng chú ý, tờ báo của Thái Lan không ngần ngại nói thẳng lý do tuyển bóng chuyền Việt Nam hạ chỉ tiêu giành huy chương là do vắng mặt ngôi sao Bích Tuyền, khi chủ công của đội tuyển Việt Nam trước đó đã xin rút không dự SEA Games và khiến sức mạnh của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giảm đi đáng kể.

Việc Bích Tuyền (ngoài cùng bên phải) không tham dự SEA Games 33 được cho là khiến lực lượng của tuyền bỏng chuyền nữ Việt Nam giảm đi sức mạnh đáng kể (Ảnh: SAVA).

"Một trong những nhân tố chính dẫn đến thành công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là Nguyễn Thị Bích Tuyền, người đã ghi được 45 điểm trong trận chung kết với Thái Lan và được coi là nhân tố chủ chốt cho chức vô địch SEA V.League 2025 của Việt Nam.

Tiếc là đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tham dự SEA Games 2025 không có nữ VĐV với biệt danh "Tủ lạnh". Sau khi rút lui khỏi Giải vô địch thế giới 2025, cô đã không thi đấu trở lại", tờ Thairath nhấn mạnh.

Trái với Việt Nam, Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan đặt mục tiêu giành HCV cả ở đội tuyển nam lẫn đội tuyển nữ trong kỳ đại hội được tổ chức trên sân nhà. Chiều 2/12, ông Somporn Usibangyang, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan đã đến thăm đội tuyển nam và đội tuyển nữ để động viên tinh thần trước SEA Games 33.

Vị tổng thư ký nhấn mạnh mục tiêu quan trọng là giành HCV ở cả hai nội dung tại SEA Games 33 để giành quyền tham dự Giải vô địch bóng chuyền châu Á vào năm sau. Về đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Thái Lan, họ đã 16 lần vô địch SEA Games, trong đó có tới 14 lần vô địch liên tiếp,

Tại SEA Games 33, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng B với Indonesia, Myanmar và Malaysia. Bảng A gồm Thái Lan (chủ nhà, đương kim vô địch), Philippines và Singapore.