Ngôi sao nhí tỏa sáng trên sân băng Giải vô địch trẻ Quốc gia 2025

Ngày 18/10, tại Sân băng Vincom Ice Rink, Royal City (phường Thanh Xuân, Hà Nội) đã diễn ra Giải vô địch trẻ trượt băng Quốc gia 2025 với hàng trăm vận động viên tham gia.

Tại phòng chờ, Nguyễn Hoàng Bảo Chi khá hồi hộp trước khi bước vào phần thi đấu của mình, nội dung trượt băng tốc độ Junior nữ bán chuyên cự ly 500m.

Năm 2024, tại Giải trượt băng tốc độ Đông Nam Á mở rộng diễn ra tại Philippines, Nguyễn Hoàng Bảo Chi, sinh năm 2015, đã xuất sắc giành hai huy chương vàng ở các cự ly 333m và 500m. Gần đây nhất là tại giải trượt băng tốc độ châu Á mở rộng 2025 - Asia Open Short Track Speed Skating Trophy tổ chức tại Ấn Độ, Bảo Chi xuất sắc giành một huy chương bạc nội dung 333m, một huy chương đồng nội dung 500m cho đoàn Việt Nam.

Bước ra sân trong sự reo hò, cổ vũ nhiệt tình của người thân và khán giả, Nguyễn Hoàng Bảo Chi tươi cười và đầy tự tin, chuẩn bị bước vào đường đua.

Với cự ly 500m, 4 VĐV cùng tranh tài, nhanh chóng tăng tốc sau khi nghe hiệu lệnh xuất phát. Với kinh nghiệm khá dầy dặn ở nhiều đấu trường quốc tế, Bảo Chi mang số báo danh 131 chiếm ưu thế ngay ở những mét đầu tiên.

Bước qua vòng đua thứ 2, ngôi sao nhí Bảo Chi bứt tốc nhanh chóng, bắt đầu tạo khoảng cách khá xa các đối thủ.

Sau 3 vòng đua, Bảo Chi băng về đích một cách thuận lợi và bỏ xa đối thủ gần nhất khoảng 5m. Dành được vị trí thứ nhất chung cuộc tại nội dung bán chuyên ở Giải vô địch trẻ trượt băng Quốc gia 2025.

Nguyễn Hoàng Bảo Chi là ngôi sao nhí của môn trượt băng tốc độ của Việt Nam, khi trước đó liên tiếp giành nhiều thành tích cao trên trường quốc tế.

Bảo Chi vỡ òa cảm xúc, hét lên đầy sung sướng khi giành vị trí thứ nhất tại nội dung bán chuyên trong Giải vô địch trẻ trượt băng Quốc gia 2024.

"Em rất vui và hạnh phúc khi đạt được vị trí thứ nhất. Nhưng em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng để thể hiện tốt nhất trong ngày thi thứ 2 với các nội dung thi cho VĐV chuyên nghiệp. Hy vọng sẽ đạt được thành tích tốt", Bảo Chi phấn khích nói.

Cũng trong ngày 18/10, nhiều nội dung của Giải vô địch trẻ trượt băng Quốc gia 2025 cũng đã diễn ra. Với hàng trăm VĐV ở nhiều lứa tuổi tham gia, trong không khí quyết liệt, hào hứng.

Nội dung thi đấu trượt băng tốc độ được phân thành nhiều nhóm tuổi tham gia: 13 tuổi trở lên, từ 11-12 tuổi, 9-10 tuổi, 7-8 tuổi, dưới 6 tuổi.

Trong ngày thi đấu đầu tiên (ngày 18/10), đã diễn ra các nội dung thi đấu dành cho các VĐV nhí bán chuyên nghiệp. Ngày thi đấu thứ 2 diễn ra từ sáng 19/10 là các nội dung dành cho VĐV chuyên nghiệp.

Tuy là ngày thi đấu cho nội dung bán chuyên, nhưng những màn tranh tài cũng đầy kịch tính, hấp dẫn với nhiều màn thể hiện xuất sắc của các ngôi sao nhí.

Một VĐV gặp sự cố giày trượt ngay trước giờ xuất phát, nhân viên kỹ thuật kịp thời hỗ trợ để tiếp tục tham gia thi đấu.

Không khí thi đấu trên sân đầy hào hứng, nhiều VĐV nhí được gia đình, khán giả cổ vũ nhiệt tình khi tham gia thi đấu.