Khoảnh khắc máy bay lao xuống đường cao tốc, đè trúng ô tô ở Mỹ (Video: New York Post).

Một máy bay cánh cố định, 2 động cơ đã rơi xuống và đâm vào ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc I-95, tại thành phố Cocoa, Florida, Mỹ chiều 8/12

Đoạn video ghi lại ở khoảng cách gần cho thấy máy bay lao xuống đường cao tốc đông xe vào giờ cao điểm và đâm thẳng vào một ô tô khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp.

Cú va chạm khiến máy bay nảy lên trước khi rơi xuống bên trái, tạo ra tia lửa bắn tung toé.