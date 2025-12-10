Khoảnh khắc máy bay lao xuống đường cao tốc, đè trúng ô tô ở Mỹ
(Dân trí) - Một đoạn video gây sửng sốt ghi lại khoảnh khắc chiếc máy bay “rơi thẳng từ trên trời xuống” và đâm vào một chiếc ô tô trên tuyến cao tốc đông đúc ở Florida, khiến tài xế bị thương.
Một máy bay cánh cố định, 2 động cơ đã rơi xuống và đâm vào ô tô đang lưu thông trên đường cao tốc I-95, tại thành phố Cocoa, Florida, Mỹ chiều 8/12
Đoạn video ghi lại ở khoảng cách gần cho thấy máy bay lao xuống đường cao tốc đông xe vào giờ cao điểm và đâm thẳng vào một ô tô khi đang cố gắng hạ cánh khẩn cấp.
Cú va chạm khiến máy bay nảy lên trước khi rơi xuống bên trái, tạo ra tia lửa bắn tung toé.
Theo New York Post