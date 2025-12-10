Thái Lan giành HCV đầu tiên ở SEA Games 33 tại nội dung chỉ có 3 VĐV

Nội dung Quyền sáng tạo cá nhân nữ môn Taekwondo tại SEA Games 2025 đã chứng kiến VĐV người Thái Lan, Watcharakul Limjitrakorn giành tấm HCV đầu tiên cho nước chủ nhà, khi cô được chấm điểm cao nhất với tổng điểm 7.900.

VĐV người Thái Lan, Watcharakul Limjitrakorn giành HCV đầu tiên ở SEA Games tại nội dung Quyền sáng tạo cá nhân nữ môn Taekwondo (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đáng chú ý, ở nội dung này chỉ có 3 nước tham gia, gồm Thái Lan, Singapore và Lào và đoàn thể thao Việt Nam không tham gia thi đấu ở nội dung này. Chính vì vậy cả 3 VĐV tham gia tranh tài ở nội dung nói trên đều giành được huy chương, lần lượt HCV thuộc về Thái Lan, huy chương bạc (HCB) thuộc về VĐV của Singapore và huy chương đồng (HCĐ) thuộc về VĐV của Lào.

"Màn trình diễn này không chỉ giúp Watcharakul trở thành nhà vô địch ở hạng cân của mình mà còn mang về tấm HCV đầu tiên cho các VĐV Thái Lan và là tấm HCV đầu tiên ở SEA Games 33, tạo nên bầu không khí sôi động cho người hâm mộ thể thao Thái Lan ngay từ ngày khai mạc", tờ Siam Sport bình luận về tấm HCV "danh giá" của nước chủ nhà.

VĐV Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Thị Kim Hà vượt qua cặp đôi Thái Lan ở nội dung Quyền đôi nam nữ (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Hai VĐV của Việt Nam ăn mừng khi ghi tên vào trận chung kết (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đáng chú ý, trong sáng nay (10/12), đôi VĐV Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Thị Kim Hà đã đánh bại cặp đôi VĐV chủ nhà Thái Lan để tiến vào chung kết nội dung Quyền đôi nam nữ. Cặp đôi của đội tuyển Taekwondo Việt Nam đã giành tổng điểm 8.700, trong khi cặp đội Thái Lan giành tổng điểm 8.660 ở hiệp đấu đầu tiên.

Ở hiệp đấu thứ 2, cả Việt Nam và Thái Lan cùng có tổng điểm 8.680, giúp cặp đôi của Việt Nam thắng chung cuộc cặp đôi của nước chủ nhà. Như vậy đội tuyển Taekwondo Việt Nam chắc chắn sẽ có ít nhất một tấm HCB.

Đội tuyển Taekwondo Việt Nam vẫn còn nhiều nội dung thi đấu nữa, với kỳ vọng sẽ giành được nhiều HCV tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm nay.