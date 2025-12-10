Thần đồng 17 tuổi giúp Bayern Munich ngược dòng ấn tượng ở Champions League

Sau thất bại cay đắng trên sân Arsenal ở lượt đấu thứ 5, Bayern Munich bước vào cuộc đối đầu với Sporting Lisbon rạng sáng 10/12 dưới áp lực nặng nề. Tuy nhiên, thầy trò HLV Vincent Kompany đã nhanh chóng trở lại quỹ đạo trong cuộc đua vào top 8 nhờ màn tỏa sáng của tài năng tuổi teen Lennart Karl.

Hiệp một diễn ra giằng co với những pha ăn miếng trả miếng của cả hai bên. Phút 54, sân vận động Allianz Arena chết lặng khi nỗ lực cản phá đường căng ngang nguy hiểm của Joshua Kimmich vô tình đưa bóng về lưới nhà, giúp Sporting vươn lên dẫn trước.

Bayern Munich thoát thua tại Champions League nhờ tài năng 17 tuổi (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, niềm vui của Sporting không kéo dài lâu. Phút 65, trong tư thế không bị ai theo kèm ở cột xa, Gnabry tung cú vô lê sau quả phạt góc của Michael Olise, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Phút 69, Karl đón đường tạt bóng chuẩn xác của Konrad Laimer, khống chế gọn gàng rồi dứt điểm lạnh lùng tung lưới đối thủ. Với pha lập công này, anh chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Champions League (kể từ mùa 1992-1993) ghi bàn ở tuổi 17 và 9 tháng 16 ngày, cùng chuỗi 3 trận liên tiếp nổ súng.

Đáng chú ý, đây mới chỉ là trận thứ tư của Karl tại Champions League. Anh ghi bàn đầu tiên trong trận gặp Club Brugge, sau đó lập siêu phẩm ở trận thua 1-3 trước Arsenal, trước khi tiếp tục nổ súng vào lưới Sporting Lisbon. Bên cạnh Karl, các trụ cột của Bayern Munich cũng lên tiếng đúng lúc.

Phút 77, Jonathan Tah ấn định chiến thắng 3-1 cho “Hùm xám” bằng một pha phối hợp tấn công đẹp mắt, giúp Bayern Munich vượt qua khó khăn để giành trọn 3 điểm.

Với kết quả này, Bayern Munich có 15 điểm, vươn lên đứng thứ hai tại bảng xếp hạng Champions League, bằng Arsenal nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Chiến thắng không chỉ củng cố vị thế của đội bóng mà còn thể hiện rõ quyết tâm cạnh tranh suất vào top 8 mùa giải năm nay.