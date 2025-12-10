Phát hiện cơ sở mua bán số lượng lớn chim hoang dã

Ngày 10/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với lực lượng kiểm lâm thành phố đã kiểm tra một hộ kinh doanh trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Cường, phát hiện cơ sở này đang mua bán trái phép số lượng lớn cá thể chim hoang dã.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 65 cá thể chim các loại, bao gồm 17 chim chào mào, 44 chim vành khuyên (loài thông thường) và 4 chim kim oanh mỏ đỏ (loài thuộc nhóm quý hiếm IIB). Tất cả các cá thể chim còn sống bình thường.

Cơ quan chức năng làm việc với chủ cơ sở kinh doanh chim (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Chủ cơ sở không xuất trình được bất kỳ hồ sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cá thể chim nói trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vụ việc, tạm giữ toàn bộ tang vật để điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi hoàn thiện thủ tục, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã tổ chức thả 65 cá thể chim hoang dã về môi trường tự nhiên tại khu vực rừng keo thuộc thôn Lâm Tây, xã Hà Nha, thành phố Đà Nẵng.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc phát hiện và đấu tranh, xử lý vụ việc này góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài động vật hoang dã, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn thành phố.

Những ngày gần đây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) đã thông tin về kết quả đấu tranh với tình trạng nuôi, nhốt, mua bán trái phép động vật hoang dã tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Cục C05 cho biết tình trạng nuôi, nhốt và mua bán trái phép chim hoang dã đang diễn biến phức tạp, núp bóng dưới hình thức “cơ sở nuôi chim cảnh” hoặc cấp “giấy xác nhận nguồn gốc” không đúng thẩm quyền. Thực trạng này không chỉ xâm hại đa dạng sinh học, làm cạn kiệt nguồn chim rừng, mà còn đe dọa cân bằng sinh thái, gây bức xúc trong dư luận.

Ngày 9/12, Cục C05 phối hợp với Cục Lâm nghiệp - kiểm lâm, Chi Cục kiểm lâm Vùng III, Công an tỉnh Vĩnh Long, Công an xã Tân Phú và Hạt Kiểm lâm khu vực IV đã kiểm tra cơ sở nuôi chim yến phụng do ông Dương Hiếu Tâm làm chủ, phát hiện ông Tâm nuôi nhốt 1.900 cá thể chim yến phụng.

Trước đó, ngày 8/12, các lực lượng chức năng cũng phát hiện ông Nguyễn Nho Phong (ở phường Vườn Lài, TPHCM) nuôi nhốt trái phép 16 loài chim hoang dã, với 341 cá thể. Trong đó, có 9 cá thể nghi thuộc Phụ lục II Cites (7 chích chòe lửa và 2 họa mi).