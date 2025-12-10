Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách quay lại chương trình tiêm kích F-35 của Mỹ

Tiêm kích F-35 (Ảnh: Reuters).

Mỹ đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc Ankara tái gia nhập chương trình tiêm kích F-35, và Washington hy vọng các cuộc trao đổi sẽ đạt được đột phá trong những tháng tới, Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cho biết hôm 10/12.

Washington đã loại Ankara khỏi chương trình F-35 tiên tiến của Lockheed Martin và áp đặt các biện pháp trừng phạt vào năm 2020 vì nước này mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Thổ Nhĩ Kỳ nói động thái này là bất công và bày tỏ hy vọng 2 bên có thể giải quyết vấn đề trong nhiệm kỳ thứ 2 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Mỹ đang tiến hành các cuộc trao đổi với Thổ Nhĩ Kỳ về mong muốn của họ được tái gia nhập chương trình F-35 và về việc họ sở hữu hệ thống phòng không S-400 do Nga chế tạo”, Đại sứ Tom Barrack viết trên X.

Ông Barrack nói rằng luật của Mỹ không cho phép Thổ Nhĩ Kỳ vận hành hoặc sở hữu hệ thống S-400 nếu muốn quay lại chương trình F-35. Ông cũng nói rằng mối quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã tạo ra một bầu không khí hợp tác mới, dẫn đến “những cuộc trao đổi hiệu quả nhất mà chúng tôi có về chủ đề này trong gần một thập kỷ qua”.

“Chúng tôi hy vọng các cuộc đàm phán này sẽ đạt được đột phá trong những tháng tới, đáp ứng cả yêu cầu an ninh của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ", ông nói.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tin rằng Ankara và Mỹ sẽ tìm ra cách gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Washington “rất sớm” và hai đồng minh NATO đã bắt đầu làm việc về vấn đề này.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ sở hữu S-400 vẫn là trở ngại chính đối với việc tái gia nhập chương trình F-35. Washington nói rằng S-400 gây ra mối đe dọa đối với tiêm kích F-35 và hệ thống phòng thủ của NATO. Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ điều đó và nói rằng S-400 sẽ không được tích hợp vào NATO. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần bác bỏ việc đảo ngược quyết định sở hữu S-400 để quay lại chương trình F-35.