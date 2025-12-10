TPHCM tiếp tục chi 130.000 đồng cho người đi bắt muỗi mỗi đêm

Chiều 10/12, tại kỳ họp HĐND TPHCM (kỳ họp thứ VI) khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã thông qua nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi một số hoạt động y tế - dân số trên địa bàn TPHCM.

Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết tại kỳ họp HĐND TPHCM chiều 10/12 (Ảnh: Xuân Đoàn).

Trước đó, vào năm 2023, HĐND TPHCM và HĐND tỉnh Bình Dương cũ đã thông qua nghị quyết này, riêng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu không ban hành.

Việc ban hành nghị quyết mới nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật trên địa bàn TPHCM sau sáp nhập. Đồng thời, TPHCM ban hành nghị quyết mới để đảm bảo tính liên tục của chính sách, thống nhất các chính sách trên toàn địa bàn, tuân thủ kỷ luật ngân sách.

Về chương trình phòng chống bệnh lây nhiễm, nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ người làm mồi và người bắt muỗi ban đêm số tiền 130.000 đồng/người/đêm; hỗ trợ người trực tiếp phun, tẩm hóa chất diệt muỗi bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng.

Nhóm nghiên cứu của Khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm cấp tính, thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM, đi bắt muỗi (Ảnh: Nam Anh)

Ngoài ra, nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ cho người trực tiếp thực hiện các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng tại hộ gia đình và trong các đợt tổ chức chiến dịch là 3.000 đồng/lần/hộ, mức hỗ trợ một ngày bằng tối đa mức lương tối thiểu vùng.

Về chương trình dân số và phát triển, nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ cho cộng tác viên biên tập các nội dung truyền thông tại cộng đồng là 80.000-100.000 đồng/tin.