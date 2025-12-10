Nga lên tiếng sau khi Ukraine ra điều kiện để tổ chức bầu cử tổng thống

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov (Ảnh: Tass).

Phát biểu của Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc sẵn sàng cho cuộc bầu cử ở Ukraine là điều “khá mới” từ góc độ của Kiev, nhưng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói về sự cần thiết của những biện pháp như vậy từ lâu, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

Ông Peskov nói: “Phát biểu này khá mới, thực tế đây là điều mà Tổng thống Putin đã nói trong một thời gian dài, và cũng là điều mà Tổng thống Trump vừa nói gần đây. Vì vậy hãy xem các diễn biến theo hướng này sẽ như thế nào".

Ngoài ra, khi được hỏi rằng Điện Kremlin đã trao đổi các tuyên bố của Ukraine với Mỹ hay chưa, ông Peskov trả lời: "Chưa, chúng tôi chưa kịp thảo luận với bất kỳ ai".

Ngày 9/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Politico rằng Ukraine cần tổ chức bầu cử tổng thống. Theo ông, Ukraine đã quá lâu không có bầu cử.

“Tôi nghĩ đã đến lúc. Tôi nghĩ đây là thời điểm quan trọng để tổ chức bầu cử (ở Ukraine). Họ không tổ chức bầu cử vì lý do xung đột, nhưng tôi cho rằng người dân Ukraine nên có quyền lựa chọn đó. Và có thể ông Zelensky sẽ thắng. Tôi không biết ai sẽ thắng, nhưng đã rất lâu rồi Ukraine không có một cuộc bầu cử”, ông Trump nói.

Sau đó, ông Zelensky nói ông sẵn sàng cho cuộc bầu cử Tổng thống Ukraine, nhưng cho biết điều đó đòi hỏi những thay đổi pháp lý và các biện pháp an ninh để quân nhân cũng có thể bỏ phiếu. Ông đã yêu cầu các nghị sĩ chuẩn bị luật cần thiết và đề nghị Mỹ và châu Âu bảo đảm an ninh cho cuộc bầu cử.

“Tôi sẵn sàng cho bầu cử. Hơn nữa, tôi đang đề nghị Mỹ, cùng với các đồng nghiệp châu Âu nếu cần, bảo đảm an ninh để tổ chức bầu cử. Khi đó, trong vòng 60-90 ngày, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức”, ông nói.

Ông Zelensky vẫn đang giữ chức vụ tổng thống mặc dù theo luật, nhiệm kỳ của ông đã chính thức kết thúc vào tháng 5 năm ngoái. Ông từ chối từ chức và đã hoãn các cuộc bầu cử tổng thống, viện dẫn luật thiết quân luật được áp dụng từ năm 2022 sau khi cuộc xung đột với Nga leo thang.

Theo kế hoạch ban đầu, Ukraine dự kiến tổ chức bầu cử quốc hội vào năm 2023 và bầu cử tổng thống vào năm 2024. Tuy nhiên, cả hai cuộc bầu cử này đã bị ông Zelensky đình chỉ vô thời hạn do tình trạng thiết quân luật.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố tính hợp pháp của Tổng thống Zelensky "không còn nữa" do nhiệm kỳ tổng thống của ông đã hết vào năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định, Tổng thống Mỹ Donald Trump là lãnh đạo phương Tây duy nhất bắt đầu thể hiện sự hiểu biết về các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Lavrov cho rằng Mỹ đang thể hiện sự mất kiên nhẫn ngày càng tăng và mọi thứ đang đi đến cao trào. Theo ông Lavrov, ông Trump đã đồng ý rằng các nguyên nhân gốc rễ do Nga nêu ra thực sự cần phải được giải quyết, bao gồm các bảo đảm rằng Ukraine sẽ không gia nhập NATO.

Ngoài ra, ông Lavrov khẳng định, Nga không có kế hoạch chiến đấu chống lại châu Âu, nhưng sẽ đáp trả nếu châu Âu triển khai quân đội ở Ukraine, cũng như hành động tịch thu tài sản của Nga.