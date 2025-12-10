Một tỉnh phía Nam ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên

Ngày 10/12, thông tin từ Trung tâm y tế khu vực Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết, địa phương này vừa ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm nay.

Bệnh nhân là anh H.V.L. (33 tuổi, trú tại ấp 2, xã Trảng Bom). Anh L. làm nghề kinh doanh tự do tại chợ địa phương, thường xuyên tiếp xúc với nhiều người.

Bệnh nhân phát hiện có các triệu chứng đầu tiên từ ngày 24/11, với các vết loét ở vùng cổ, mông và bụng, kèm theo tình trạng sốt kéo dài trong hai ngày.

Đến ngày 28/11, người đàn ông đến khám tại Bệnh viện Da liễu TPHCM. Mẫu bệnh phẩm được lấy và gửi đến Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm cho kết quả dương tính với virus đậu mùa khỉ.

Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân ổn định, các vết thương bắt đầu khô lại, người bệnh đã có thể sinh hoạt bình thường tại nhà.

Vết nốt đỏ trên cơ thể bệnh nhân đậu mùa khỉ (Ảnh minh họa: BV Da liễu TPHCM).

Điều đáng chú ý là nguồn lây nhiễm của ca bệnh này vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Bệnh nhân cho biết, trong khoảng thời gian 3-24/11, ông không rời khỏi địa phương, không tiếp xúc với người nước ngoài, và cũng không có quan hệ tình cảm hay hoạt động tình dục với đối tác đồng giới.

Anh L. sống chung nhà với gia đình chị gái và đã tiếp xúc gần gũi với ba người thân trong hộ gia đình. Đến nay, cơ quan chức năng chưa ghi nhận có dấu hiệu bất thường nào ở những người này hoặc các hộ dân xung quanh.

Trước tình hình này, Trung tâm Y tế khu vực Trảng Bom đã siết chặt kiểm soát dịch tễ, tiến hành điều tra sâu rộng về lịch sử tiếp xúc của bệnh nhân và các cá nhân liên quan.

Ngành y tế địa phương cũng đẩy mạnh truyền thông cộng đồng về các triệu chứng của bệnh, khuyến khích người dân chủ động khai báo nếu có dấu hiệu nghi ngờ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đậu mùa khỉ là bệnh truyền nhiễm do virus thuộc họ Orthopoxvirus gây ra, lây chủ yếu qua tiếp xúc gần gũi với người hoặc động vật nhiễm bệnh, qua dịch tiết, vết thương hở hoặc tiếp xúc với đồ vật nhiễm bẩn.

Triệu chứng thường thấy của đậu mùa khỉ là phát ban cấp tính dạng mụn nước hoặc mụn mủ và không giải thích được bằng các bệnh phát ban phổ biến khác (thủy đậu, herpes, sởi, nhiễm trùng da do vi khuẩn, lậu, giang mai...).

Người bệnh có thể đau đầu, sốt (trên 38,5 độ C), nổi hạch (sưng hạch bạch huyết), đau cơ, đau lưng, đau nhức cơ thể, mệt mỏi.

Trước đó, trong vòng 21 ngày trước khi khởi phát triệu chứng, bệnh nhân có tiếp xúc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ, thông qua tiếp xúc vật lý trực tiếp với da hoặc tổn thương da (bao gồm cả quan hệ tình dục) hoặc tiếp xúc với các vật dụng bị ô nhiễm như quần áo, giường, đồ dùng cá nhân của người bệnh.