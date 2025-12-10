Taekwondo Việt Nam khiếu nại bất thành, chấp nhận HCB

Trận chung kết nội dung này diễn ra trưa nay (10/12), tại Nhà thi đấu thuộc trung tâm thương mại Fashion Island (Bangkok). Các VĐV Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Thị Kim Hà hoàn thành bài thi với điểm kỹ thuật 8,50 - 8,38.

Hai VĐV Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Thị Kim Hà của Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Nỗi buồn của các VĐV khi bị xử thua (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khi đó, các VĐV Singapore đạt điểm 8,84 - 8,50. Trọng tài phán quyết các VĐV Singapore giành huy chương vàng (HCV).

Tuy nhiên, các thành viên của đội tuyển taekwondo Việt Nam không hài lòng với phán quyết của trọng tài. Theo quan điểm của đội tuyển Việt Nam, các trọng tài đã bỏ qua đến 3 lỗi trong lúc biểu diễn của đội tuyển Singapore, trong khi lại tính điểm quá khắt khe với các VĐV Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam quyết định kiện trọng tài (Ảnh: N.H).

Các thành viên của đội tuyển taekwondo Việt Nam tỏ ra bức xúc (Ảnh: N.H).

Chủ tịch danh dự Liên đoàn Taekwondo Philippines Abraham Tolentino cũng bức xúc về trọng tài, tương tự như đội tuyển Việt Nam (Ảnh: N.H).

Mặc dù vậy, tổ trọng tài quyết định giữ y nguyên kết quả, đội tuyển taekwondo Việt Nam rất buồn vì trọng tài bỏ qua nhiều lỗi, hy vọng những trận tiếp theo sẽ không có những vấn đề tương tự.

Bà Thu Trang - lãnh đội taekwondo nói với truyền thông: "Cảm xúc của tôi là buồn, tiếc nuối vì đội bạn cũng có nhiều lỗi. Tuy nhiên ban tổ chức vẫn giữ nguyên kết quả, hy vọng ban tổ chức sẽ chấp điểm sát sao, công tâm hơn ở những trận đấu kế tiếp.

Đối với cá nhân tôi cũng có chút lo lắng về công tác trọng tài, tuy nhiên tôi tin tưởng vào VĐV sẽ thể hiện hết sức mình để có được kết quả cao nhất. Tôi cũng có chút bất ngờ khi trọng tài bỏ qua lỗi rõ ràng nhưng vẫn được bỏ qua. Số điểm của Việt Nam thì họ chấm đúng, nhưng số điểm của Singapore thì đã được chấm tương đối cao".

Cùng thời điểm đội tuyển Việt Nam kiện trọng tài, phía đội Philippines cũng tỏ ra không hài lòng về các quyết định của trọng tài. Philippines chính là đội bị xử thua Singapore ở bán kết.

Có mặt trực tiếp tại Nhà thi đấu thuộc trung tâm thương mại Fashion Island, Chủ tịch danh dự của Liên đoàn Taekwondo Philippines Abraham Tolentino nói: “Cách tính điểm không hề công bằng. Các trọng tài không công bố băng hình về các tình huống trong trận đấu. Tôi biết các VĐV Việt Nam cũng rơi vào tình trạng tương tự như chúng tôi”.

Trước đó, ở vòng tứ kết thuộc nội dung quyền biểu diễn đôi nam nữ tiêu chuẩn, đội Malaysia kiện trọng tài ưu ái chủ nhà Thái Lan. Phía đội tuyển Malaysia cho rằng họ thi đấu tốt hơn đội Thái Lan, nhưng Malaysia lại bị xử thua.