TPHCM vận hành xe buýt điện tại Côn Đảo từ 19/12

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM vừa thông báo khai trương tuyến xe buýt điện đầu tiên tại đặc khu Côn Đảo vào ngày 19/12.

Tuyến xe mang số 173 (Trung tâm Côn Đảo - Cỏ Ống), dài 17,1km. Điểm đầu tuyến tại chợ Côn Đảo, điểm cuối tại sân bay Côn Đảo (còn gọi là sân bay Cỏ Ống).

Mẫu xe buýt điện sẽ được khai thác tại đặc khu Côn Đảo từ ngày 19/12 (Ảnh: TTQLGTCC).

Trạm xe buýt được bố trí tại nhiều công trình công cộng như bưu điện, tòa án, cảng tàu khách, di tích nhà tù, nghĩa trang, khu dân cư, khu nghỉ dưỡng và các điểm tham quan nổi tiếng như Sở Lò Vôi, mũi Tàu Bể...

Đơn vị khai thác sẽ sử dụng 6 xe buýt điện loại 30 chỗ. Dự kiến, tuyến xe buýt hoạt động từ 5h đến 19h, mỗi ngày chạy 114 chuyến với tần suất 30 phút/chuyến.

Hiện, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng chưa thông tin về giá vé của tuyến xe này. Đây sẽ là tuyến xe buýt không trợ giá.

Quãng đường từ sân bay đến chợ Côn Đảo (Ảnh: Google Maps).

Tuyến xe buýt kết nối sân bay với trung tâm đặc khu Côn Đảo hứa hẹn tạo thuận lợi cho việc đi lại của du khách và người dân. Khoảng cách đường chim bay từ sân bay Côn Đảo đến trung tâm đặc khu chỉ 5km. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình, hành khách phải đi vòng qua Mũi Chân Chim với quãng đường 14km.

Đây là tuyến xe buýt điện đầu tiên trong số 6 tuyến dự kiến được triển khai tại đặc khu Côn Đảo. 5 tuyến còn lại gồm: tuyến B-02 (kết nối các trục đường trung tâm); B-03 (trung tâm đặc khu - cảng Bến Đầm); B-04 (phía tây bắc - trung tâm đặc khu); B-05 (phía đông nam - trung tâm đặc khu) và tuyến TB-01 (kết nối các danh lam, thắng cảnh).

Dự thảo đề án Kiểm soát khí thải phương tiện giao thông TPHCM định hướng thiết lập vùng phát thải thấp (LEZ) tại Côn Đảo và Cần Giờ. Trong đó, giải pháp kỹ thuật tại Côn Đảo là kiểm định khí thải phương tiện và vận hành xe buýt điện phục vụ người dân.