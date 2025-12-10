NAB Innovation Centre Vietnam được Fortune vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất”

Đây là lần đầu tiên Fortune 100 Best Companies to Work For được mở rộng sang khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam dẫn đầu về số lượng các doanh nghiệp được vinh danh.

Fortune 100 Best Companies to Work For dựa trên kết quả khảo sát Trust Index độc quyền của Great Place To Work. Khảo sát này đánh giá trải nghiệm người lao động dựa trên phản hồi bảo mật danh tính và đối chiếu với dữ liệu nhân sự của doanh nghiệp tham gia.

Chỉ những doanh nghiệp đạt được điểm đánh giá cao và nhất quán từ người lao động, bất kể vị trí, thâm niên, mới có thể góp mặt. 1,3 triệu nhân viên từ hơn 450 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau trong khu vực đã tham gia khảo sát năm nay.

Chỉ số Tin cậy của các doanh nghiệp lọt vào Fortune 100 Best Companies to Work For™ dao động từ 80% đến 92% đánh giá tích cực của nhân viên về trải nghiệm làm việc, cao vượt trội so với mức trung bình của khu vực là 67%.

Fortune 100 Best Companies to Work For Southeast Asia dựa trên thước đo về trải nghiệm của nhân sự (Ảnh: NAB Innovation Centre Vietnam).

“Fortune 100 Best Companies to Work For” tôn vinh doanh nghiệp nơi nhân viên tin tưởng lãnh đạo, tự hào về công việc và gắn kết với đồng nghiệp (Ảnh: NAB Innovation Centre Vietnam).

Bà Hạnh Trần, Tổng giám đốc NAB Innovation Centre Vietnam, chia sẻ: “Chúng tôi tự hào khi được ghi nhận trong danh sách Fortune 100 Best Companies to Work For. Danh hiệu này đã thể hiện được vai trò của đội ngũ lãnh đạo của NAB Vietnam và cam kết xây dựng một môi trường làm việc - nơi mỗi nhân sự đều được trân trọng và hỗ trợ phát triển nghề nghiệp lâu dài cùng công ty”.

Đánh dấu 6 năm hoạt động tại Việt Nam, tới nay NAB có hơn 2,200 cán bộ nhân viên đang làm việc tại hai văn phòng tại TPHCM và Hà Nội. Có 95% nhân viên tại NAB Innovation Centre Vietnam đánh giá công ty là nơi làm việc tuyệt vời, so với mức trung bình 59% tại một doanh nghiệp toàn cầu điển hình.

NAB Innovation Centre Vietnam cũng cam kết duy trì đa dạng giới và hòa nhập, với tỷ lệ nữ giới hiện tại đảm nhiệm 50% các vị trí lãnh đạo cấp cao và chiếm 30% tổng nhân sự của NAB Vietnam, cao hơn gấp ba lần mức trung bình ngành.

NAB Innovation Centre Vietnam luôn chú trọng đầu tư vào nâng cao kỹ năng và đào tạo cho nhân viên, bao gồm các chương trình đào tạo nâng cao năng lực và tư duy lãnh đạo đa dạng qua Tech Academy và Business Academy.

Thông qua Tech Academy, NAB Vietnam cũng đã hỗ trợ hơn 500 sinh viên tài năng Việt Nam thông qua các chương trình thực tập có trả lương, và hơn 90% trong số đó đã trở thành nhân viên chính thức của trung tâm.

NAB Vietnam thường xuyên triển khai các hoạt động tình nguyện, thể hiện cam kết lâu dài trong việc chung tay xây dựng một cộng đồng phát triển và bền vững (Ảnh: NAB Innovation Centre Vietnam).

NAB Innovation Centre Vietnam luôn chú trọng xây dựng môi trường phát triển và gắn bó sự nghiệp lâu dài (Ảnh: NAB Innovation Centre Vietnam).

Được thành lập vào năm 2019, NAB Innovation Centre Vietnam hiện là một trong những nhà đầu tư tư nhân Australia lớn tại Việt Nam. Tháng 9, NAB Innovation Centre Vietnam nhận giải thưởng Asian Technology Excellence Award.

Văn phòng NAB Vietnam (Ảnh: NAB Innovation Centre Vietnam).

Cam kết đổi mới và đồng hành lâu dài để phát triển lực lượng nhân sự công nghệ tài năng của NAB Vietnam cũng được ghi nhận tại Innovate Vietnam 2025 - sự kiện cấp cao về khoa học và công nghệ Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Bộ Tài chính tổ chức.