Đội tuyển Italy vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025

Trận chung kết giải bóng chuyền nam thế giới 2025 diễn ra tối nay (28/9), tại Philippines. Đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) Italy (hạng 5 thế giới) được đánh giá cao hơn Bulgaria (hạng 19 thế giới).

Thực tế trên sân cũng chứng minh điều đó. Đội tuyển bóng chuyền nam Italy khởi đầu tốt hơn, họ chiến thắng Bulgaria 25-21 ở hiệp thi đấu đầu tiên.

Italy vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025 (Ảnh: Inquirer.net).

Sang hiệp hai, các tình huống đập bóng đầy uy lực của các vận động viên (VĐV) Italy tiếp tục khiến cho đội tuyển bóng chuyền nam Bulgaria gặp nhiều khó khăn. Italy thắng nhanh ở hiệp thi đấu thứ nhì với tỷ số 25-17, dẫn trước Bulgaria 2-0.

Ở hiệp 3, Bulgaria thi đấu kiên cường, đội bóng Đông Âu thắng lại nhà ĐKVĐ 25-17, qua đó thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Dù vậy, đấy cũng là tất cả những gì mà đội tuyển bóng chuyền nam Bulgaria làm được trong trận đấu này. Hiệp thi đấu thứ 4, các VĐV Bulgaria xuống sức thấy rõ, họ thua rất nhanh trong hiệp 4 với tỷ số cách biệt 10-25.

Ba Lan giành hạng ba (Ảnh: Inquirer.net).

Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nam Italy thắng 3-1 (25-21, 25-17, 17-25 và 25-10), giành quyền vô địch giải đấu năm nay.

Đây là ngôi vô địch thế giới lần thứ 5 của bóng chuyền nam Italy, sau 4 lần trước vào các năm 1990, 1994, 1998 và 2022. Đồng thời, trong năm nay, bóng chuyền Italy giành cả ngôi vô địch nam và nữ thế giới.

Cách đây chỉ ít tuần, đội tuyển bóng chuyền nữ Italy vô địch thế giới, ở giải đấu được tổ chức tại Thái Lan.

Còn trong trận tranh huy chương đồng giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025, diễn ra trước trận chung kết, đội tuyển Ba Lan (hạng nhất thế giới) thắng CH Séc (hạng 18 thế giới) 3-1 (25-18, 23-25, 25-22 và 25-21).