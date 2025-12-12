Antony tỏa sáng, Real Betis kéo dài chuỗi bất bại tại Europa League

Chuyến hành quân đến sân Dinamo Zagreb tạo áp lực lớn cho Real Betis ở lượt trận thứ 6 Europa League. Tuy nhiên, Antony đã trở thành điểm sáng rực rỡ nhất, với màn trình diễn ấn tượng giúp đội bóng của anh giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân khách.

Antony ghi bàn giúp Real Betis vươn lên dẫn 3-1 trước Dinamo Zagreb (Ảnh: Getty).

Trong 78 phút có mặt trên sân, Antony tung ra 2 cú dứt điểm và một trong số đó trở thành bàn thắng. Cầu thủ người Brazil chạm bóng tới 71 lần, liên tục xin bóng và tạo áp lực lên hàng thủ đối phương.

Cựu cầu thủ Man Utd đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác 88% (46/52), tạo ra 3 cơ hội ngon ăn, và có 8 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân đối thủ. Lối chơi trực diện, quyết đoán của anh đóng vai trò là điểm kết nối quan trọng trong mọi nhịp tấn công cho đội khách.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, trang thống kê FotMob lập tức chấm cho Antony số điểm 8.4, cao nhất trận.

Nhờ phong độ đỉnh cao của Antony, Real Betis vẫn duy trì được thành tích bất bại tại đấu trường Europa League mùa này. Cầu thủ người Brazil đang là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình HLV Mario Kovacevic mùa này, với 12 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng chỉ sau 16 trận.

Các cầu thủ Lyon ăn mừng bàn thắng vào lưới GA Eagles (Ảnh: Getty).

Với chiến thắng này, Real Betis đang đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Europa League và chỉ cách đội đầu bảng Lyon đúng 1 điểm. Đứng ngay sau họ là Freiburg, đội vừa có chiến thắng 1-0 trước Red Bull Salzburg. Ferencvaros đứng thứ 6 sau khi đánh bại Rangers 2-1.

Ở nhóm dẫn đầu, Lyon vẫn giữ vững vị trí đầu bảng nhờ chiến thắng sát nút 2-1 trước GA Eagles. Trong khi đội bám đuổi Midtjylland cũng có chiến thắng 1-0 đầy kịch tính trước Genk.

Kết thúc lượt trận thứ 6 của vòng bảng Europa League, chỉ có Aston Villa (đứng thứ 3) là đội bóng Anh duy nhất có mặt trong top 8. Nottingham Forest dù giành chiến thắng trước Utrecht nhưng cũng chỉ đứng thứ 11.

Nhóm cuối bảng chứng kiến sự thất vọng của Nice khi đội bóng nước Pháp tiếp tục chuỗi toàn thua sau 6 lượt trận.