Ukraine tấn công 2 tàu chở thiết bị quân sự của Nga ở Biển Caspi

Hình ảnh được trích từ video do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố ngày 29/11 cho thấy khói bốc lên từ một tàu chở hàng ở Biển Đen (Ảnh: Alarabiya).

Thông báo của lực lượng đặc nhiệm Ukraine đăng trên Telegram không nêu thời điểm cụ thể diễn ra cuộc tấn công, cũng như không cho biết phương thức tấn công và mức độ thiệt hại.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine chỉ xác nhận, 2 tàu bị đánh trúng ở khu vực ngoài khơi bờ biển Cộng hòa Kalmykia thuộc Nga mang tên Composer Rakhmaninoff và Askar-Sarydzha, mà họ cho rằng đã bị Mỹ trừng phạt vì vận chuyển hàng hóa quân sự giữa Iran và Nga.

Tuyên bố còn nêu rõ, phong trào kháng chiến mang tên “Black Spark” (Tia lửa đen) đã cung cấp thông tin chi tiết về hành trình và hàng hóa của 2 tàu này.

Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi các máy bay không người lái (UAV) của Kiev lần đầu tập kích giàn khoan Nga ở Biển Caspi cách xa hơn 1.100km, gây thiệt hại lớn.

Báo Kiev Post nêu rõ, đây là cuộc tập kích đầu tiên của Ukraine nhằm vào cơ sở khai thác dầu của Nga ở Biển Caspi và có ít nhất 4 điểm đã bị đánh trúng.

"Các UAV của Ukraine lần đầu tiên tập kích một giàn khoan dầu của Nga ở Biển Caspi, khiến khoảng 20 giếng dầu tại đây phải ngừng hoạt động", một quan chức Ukraine cho biết hôm 11/12.

Theo Kiev Post, các UAV tầm xa do Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vận hành đã đánh trúng giàn khoan dầu Filanovsky ở ngoài khơi bờ biển Nga.

Theo nguồn tin, giàn khoan dầu này thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Lukoil-Nizhnevolzhskneft.