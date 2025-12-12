Em trai Ánh Viên suýt phá kỷ lục SEA Games, không tin mình giành HCV

Thậm chí, thành tích 4 phút 19 giây 98 của Quang Thuấn trong đợt bơi chung kết tối nay (12/12) còn suýt phá kỷ lục SEA Games.

Quang Thuấn về nhất ở đợt thi chung kết nội dung 400m bơi hỗn hợp nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Dù vậy, bản thân Quang Thuấn có lúc không tin bản thân có thể chiến thắng đàn anh Trần Hưng Nguyên ở nội dung 400m bơi tự do nam. Kình ngư này nói: “Tôi không đặt nặng mục tiêu về thành tích trước khi bước vào nội dung này. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi cần cố gắng hết sức”.

“Tôi đến với SEA Games 33 với mục tiêu vượt qua chính mình, sau đó cố gắng đạt thành tích tốt nhất ở các nội dung mà mình tham gia thi đấu”, kình ngư 19 tuổi này bất ngờ cho biết thêm.

Tấm HCV đầu tiên của Quang Thuấn ở đấu trường SEA Games (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Chỉ còn cách kỷ lục SEA Games do Trần Hưng Nguyên nắm giữ (4 phút 18 giây 10) hơn một giây, nhưng Nguyễn Quang Thuấn không cho rằng tối nay mình thi đấu xuất sắc.

Em trai của “tiểu tiên cá” Ánh Viên tâm sự rất thật: “Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng để nhanh hơn khoảng một giây nữa so với kỷ lục của anh Trần Hưng Nguyên, tôi còn phải tập luyện rất nhiều”.

Quang Thuấn giành HCV 400m hỗn hợp nam

“Chính vì thế, không thể nói rằng tôi tiếc nuối khi không phá được kỷ lục. Bản thân tôi thừa hiểu tôi còn cần phải cố gắng rất nhiều trong thời gian tới. Đây mới là tấm HCV đầu tiên của tôi sau 3 lần tham dự SEA Games.

Với tên tuổi, thành tích mà "chị Hai" Ánh Viên từng giành được ở đấu trường SEA Games, tôi hiểu rằng mình vẫn chưa là gì so với thành tích ấy. Đó là động lực để tôi phấn đấu, chứ không phải áp lực”, Nguyễn Quang Thuấn khẳng định.