Hạ tầng bứt phá, Vinhomes Golden City sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Hạ tầng - động lực khai mở chu kỳ tăng giá mới

Sau 8 tháng ra mắt, diện mạo Vinhomes Golden City đã hiện rõ với những mảng xanh đầu tiên của công viên và hồ cảnh quan. Công viên Tropical Forest rộng 2,56ha đã vận hành từ tháng 11; trong khi Central Forest quy mô 4,9ha đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, dự kiến hoàn thành quý I/2026. Song song với đó, 70% tuyến đường chính đã thảm thô, 40% hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, chiếu sáng đã được lắp đặt.

Tốc độ thi công nhanh tạo nên “chỉ dấu thị trường” quan trọng: một khu đô thị đáng sống phía Nam Hải Phòng đang thành hình, mở ra cơ hội đầu tư khi sản phẩm hiện hữu, tiện ích hoàn thiện.

Đến tháng 11/2025, nhiều tiện ích cảnh quan tại Vinhomes Golden City đã hiện hữu (Ảnh: CĐT).

Giai đoạn 2027-2028 sẽ là cột mốc quan trọng khi tiến độ Vinhomes Golden City song hành với loạt hạ tầng quốc gia.

Nổi bật nhất là tuyến đường sắt tốc độ cao Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, dài 419km, ngày 19/12 khởi công. Tuyến này sẽ biến Hải Phòng thành cửa ngõ logistics xuyên Á, kết nối Việt Nam - Trung Quốc - ASEAN, mở ra trục dịch chuyển hàng hóa, dân cư, thương mại.

Với vị trí phía Nam Hải Phòng, nơi sẽ đặt nhà ga của tuyến đường sắt, Vinhomes Golden City hưởng lợi nhờ khả năng kết nối nhanh đến các trung tâm công nghiệp, cảng biển và khu dịch vụ.

Cùng ngày 19/12, khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng (khu B) 186,49ha cũng khởi công, hướng tới vận hành từ cuối 2028. Sự xuất hiện của khu công nghiệp quy mô lớn liền kề sân bay, cao tốc, cảng biển sẽ kéo theo lực lượng chuyên gia, kỹ sư, doanh nghiệp đổ về khu vực Nam Hải Phòng.

Hàng loạt dự án sân bay, cảng biển, khu công nghiệp, logistisc đang được triển khai tại khu Nam Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Đến năm 2027, khu bến cảng - trung tâm logistics Nam Đồ Sơn dự kiến khởi công. Đây sẽ là đầu mối trọng yếu của chuỗi cung ứng quốc tế, kết nối trực tiếp cảng biển, sân bay, cao tốc, các khu công nghiệp, tạo động lực bùng nổ cho kinh tế khu vực.

Song song, nhà ga T2 Cảng hàng không Cát Bi với tổng vốn gần 2.700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027, tăng công suất thêm 5 triệu hành khách/năm, sẽ tạo biên độ lớn cho du lịch, thương mại và nhu cầu lưu trú.

Khớp nối chuỗi hạ tầng trên là Vành đai 2 (Tân Vũ - Hưng Đạo - Bùi Viện) dự kiến hoàn thiện năm 2027, rút ngắn thời gian di chuyển từ Dương Kinh tới trung tâm và sân bay Cát Bi còn khoảng 10 phút.

Trong cùng giai đoạn, Vinhomes Golden City sẽ bước vào cột mốc hơn 700 căn thô hoàn thiện cuối 2026; hơn 4.000 căn còn lại hoàn tất giữa 2028. Mỗi mốc bàn giao trùng nhịp một mốc hạ tầng quốc gia về đích sẽ tạo thành chuỗi kích hoạt tăng giá trị cho toàn dự án.

Thiết lập tiêu chuẩn sống tương lai

Giai đoạn hiện tại được đánh giá là “điểm vào” tốt của giới đầu tư. Bộ khung hạ tầng, tiện ích, cảnh quan của Vinhomes Golden City đang hình thành.

Trung tâm Hải Phòng hiện ghi nhận giá đất lên tới 200 triệu đồng/m² mặt đường và khoảng 130 triệu đồng/m2 trong ngõ, nhưng đã chạm ngưỡng phát triển, dư địa tăng trưởng không còn lớn.

Trong khi đó, Dương Kinh đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới, nơi tập trung hàng trăm nghìn lao động kỹ thuật cao, chuyên gia, kỹ sư, chủ doanh nghiệp. Nhu cầu nhà ở, thương mại, dịch vụ theo chuẩn cao cấp vì thế tăng theo từng năm. Tại đây, Vinhomes Golden City đang có giá từ 45 triệu đồng/m2.

Vinhomes Golden City hứa hẹn mang đến chuẩn sống tương lai, đáp ứng nhu cầu của lực lượng cư dân mới. Dự án có quy mô hơn 240ha, mật độ xây dựng chỉ 27%, phần lớn diện tích được dành cho công viên, mặt nước và tiện ích, hình thành không gian sống trong lành, chan hòa thiên nhiên.

Bộ sưu tập 5.000 sản phẩm thấp tầng với đa dạng loại hình, gồm biệt thự đơn lập, song lập, liền kề và shophouse, được quy hoạch bài bản theo mô hình đô thị hiện đại.

Xen giữa không gian sống là hệ sinh thái “all-in-one” với 5 công viên chủ đề, trung tâm thương mại, trường học Vinshool, cùng loạt tiện ích thể thao, giải trí… mang tới trải nghiệm sống chất lượng, cân bằng cả thể chất lẫn tinh thần.

Vinhomes Golden City là điểm hẹn an cư và đầu tư hấp dẫn bậc nhất Nam Hải Phòng (Ảnh: CĐT).

Nhờ nằm tại vị trí cửa ngõ, hưởng trọn lợi ích của hạ tầng, lại sở hữu nền tảng quy hoạch, tiện ích hiện đại, Vinhomes Golden City trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Nam Hải Phòng.

Với nhà đầu tư lẫn người mua ở thực, đây là thời điểm có thể xuống tiền để hưởng mức giá tốt và nắm bắt biên độ tăng trưởng, trước khi toàn bộ hạ tầng đi vào vận hành và mặt bằng giá bước sang chu kỳ mới.