Vụ bằng đại học không được công nhận: Sẽ lập đoàn kiểm tra toàn diện

Bộ GD&ĐT khẳng định, sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Bộ cũng đang xem xét thành lập đoàn kiểm tra toàn diện hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội.

"Bộ GD&ĐT sẽ xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo thẩm quyền; đồng thời bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người học trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành", theo Bộ GD&ĐT.

Cũng theo Bộ này, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo chí về việc công nhận văn bằng và hoạt động liên kết đào tạo liên quan đến Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội, sáng nay (12/12), đại diện các đơn vị chuyên môn của Bộ đã họp để rà soát, tham mưu lãnh đạo Bộ phương án xử lý.

Nhiều học viên sốc khi không được Bộ GD&ĐT công nhận bằng đại học do nước ngoài cấp (Ảnh: M. Hà).

Căn cứ các hồ sơ, tài liệu, thông tin hiện có, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, các đơn vị chuyên môn liên quan, Bộ nhận thấy đây là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều pháp nhân, có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế.

Vì vậy, cần tiếp tục đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thêm thông tin về các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo, cấp văn bằng của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội để xác minh, làm rõ về những vấn đề mà các cơ quan báo chí và người học phản ánh.

Văn bản trả lời của Bộ GD&ĐT về việc không công nhận bằng đại học do nước ngoài cấp (Ảnh: Hạnh Nguyên).

Trước đó, như Dân trí phản ánh, hàng loạt học viên Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London – Hà Nội, bất ngờ khi Bộ GD&ĐT từ chối xác thực bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp.

Lý do không chấp nhận là chương trình đại học chuyên ngành Thời trang, Thiết kế và Truyền thông đào tạo theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Liverpool John Moores, chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo liên kết tại Việt Nam. Có trường hợp học thạc sĩ xong mới biết bằng đại học không được công nhận.