Hy hữu: VĐV Campuchia rút khỏi giải vẫn vào chung kết SEA Games

Một trong những câu chuyện kỳ lạ vừa diễn ra ở hạng cân 62-67kg môn taekwondo. Đáng chú ý, hạng cân này chỉ có ba võ sĩ đăng ký thi đấu Chareewan Piyachutrutai (Thái Lan), Vann Borey (Campuchia) và Key Thwe Mon Lin (Myanmar).

Theo kết quả bốc thăm, võ sĩ của Campuchia, Vann Borey, có vé vào trận chung kết. Trong khi đó, hai võ sĩ Chareewan Piyachutrutai và Key Thwe Mon Lin đối đầu ở vòng bán kết.

Võ sĩ Thái Lan giành HCV SEA Games mà không cần thi đấu chung kết (Ảnh: Thairath).

Trong trận bán kết, Chareewan Piyachutrutai đã dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước võ sĩ Myanmar. Trong bối cảnh võ sĩ Vann Borey đã về nước cùng đoàn thể thao Campuchia, vận động viên Thái Lan nghiễm nhiên giành tấm HCV.

Các tờ báo Thái Lan bình luận đây là tấm HCV “dễ nhất trong lịch sử SEA Games”. Câu chuyện này đã gây sốt trên mạng xã hội cũng như báo chí Đông Nam Á. Mọi chuyện bắt nguồn từ quy định có phần oái oăm của chủ nhà Thái Lan.

Theo điều lệ, Thái Lan được tham dự tất cả 14 hạng cân đối kháng, trong khi các quốc gia khác chỉ được chọn tối đa 10 nội dung (5 nam, 5 nữ). Điều này dẫn tới việc hạng cân 62-67kg chỉ có ba người đăng ký.

Việc võ sĩ Vann Borey vẫn có vé vào chung kết dù không còn ở Thái Lan hay việc võ sĩ Chareewan Piyachutrutai giành HCV mà chỉ cần thi đấu một trận tiếp tục dấy lên tranh cãi liên quan tới tính chuyên nghiệp của đấu trường SEA Games.

Trong nhiều năm qua, người hâm mộ đã nhiều lần bày tỏ sự bất cập về “đặc quyền chủ nhà” cũng như những quy định “chỉ có ở SEA Games”. Những tranh cãi bất tận, những câu chuyện nực cười có thể không dừng lại nếu như SEA Games không hướng tới cách làm việc chuyên nghiệp hơn.