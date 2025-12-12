Huy Hoàng: “Tôi may mắn thi đấu trong giai đoạn bơi Việt Nam rất mạnh”

Huy Hoàng chia sẻ cảm xúc sau khi giành HCV

Sau khi Ánh Viên giã từ “đường đua xanh”, Nguyễn Huy Hoàng là niềm hy vọng hàng đầu của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 33.

Huy Hoàng giành HCV nội dung 1.500m bơi tự do nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Một lần nữa, Huy Hoàng tỏ ra không có đối thủ ở nội dung sở trường 1.500m bơi tự do nam. Sau khi giành huy chương vàng (HCV) nội dung này ở đợt bơi chung kết tối nay (12/12), Huy Hoàng chia sẻ: “Đây là huy chương cá nhân đầu tiên của tôi tại SEA Games 33”

“Thú thật, thành tích hôm nay của tôi không quá tốt (15 phút 19 giây 58, kém kỷ lục SEA Games mà Huy Hoàng đang nắm giữ là 14 phút 58 giây 14). Hy vọng rằng ở các nội dung khác, tôi sẽ bứt tốc mạnh mẽ hơn”, Huy Hoàng nói thêm.

Từ khi Huy Hoàng bước vào giai đoạn sung sức nhất của sự nghiệp vận động viên (VĐV), đội tuyển bơi Việt Nam luôn thống trị ở “đường đua xanh” SEA Games qua nhiều kỳ đại hội gần đây nhất, với cái tên Huy Hoàng không có đối thủ ở nội dung 1.500m bơi tự do nam.

Huy Hoàng không có đối thủ trên "đường đua xanh" (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Dù vậy, bản thân kình ngư này tỏ ra khá khiêm tốn. Anh chia sẻ: “Tôi may mắn được thi đấu trong giai đoạn mà bơi Việt Nam rất mạnh. Tôi có may mắn tiếp theo là được đàn anh Lâm Quang Nhật là người dìu dắt tôi bước vào nội dung này”.

“Tôi may mắn khi có được thầy giỏi, đồng đội tốt hỗ trợ. Tất cả họ đã hướng dẫn tôi những kỹ thuật bơi đường dài, giúp tôi có HCV ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp đã qua. Bí quyết của tôi là tập luyện chăm chỉ.

Tôi có quan điểm rằng một khi tôi siêng năng trong tập luyện, thành công rồi cũng sẽ đến. Hiện giờ, một ngày tôi bơi khoảng 7-8km. Con số này ít hơn trước đây. Ngày trước, tôi bơi 10km mỗi ngày. Dù là bơi ít hay bơi nhiều, tôi vẫn luôn giữ cho mình một niềm tin, rằng phải làm thật tốt mỗi ngày, trước khi nghĩ đến thành công”, Huy Hoàng khẳng định.