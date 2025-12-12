HLV Kim Sang Sik được xóa thẻ vàng trước vòng bán kết SEA Games

Còn nhớ, tại vòng bảng nội dung bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang Sik nhận một thẻ vàng trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào.

Đấy là tình huống vị HLV người Hàn Quốc tranh cãi với trọng tài Rustam Lutfullin (người Uzbekistan), khi pha ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Đình Bắc ở phút 60, ban đầu không được trợ lý trọng tài công nhận.

HLV Kim Sang Sik từng nhận một thẻ vàng ở vòng bảng, thẻ vàng này sẽ được xóa ở bán kết (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cho dù trọng tài chính Rustam Lutfullin vẫn công nhận bàn thắng nói trên, nhưng với hành động phản ứng trọng tài của mình, HLV Kim Sang Sik vẫn phải nhận thẻ vàng.

Theo điều lệ của nội dung bóng đá nam SEA Games năm nay, những người chỉ nhận một thẻ vàng ở vòng bảng sẽ được xóa thẻ ở vòng bán kết. Điều đó có nghĩa là HLV Kim Sang Sik sẽ không còn phải lo về tấm thẻ vàng này.

Đây là chi tiết rất quan trọng, bởi ở trận bán kết sắp diễn ra giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines, vì một lý do nào đó, chẳng may HLV Kim Sang Sik nhận thêm một thẻ vàng nữa, ông vẫn có mặt trong khu vực kỹ thuật của U22 Việt Nam trong trận tranh huy chương.

Mục tiêu của U22 Việt Nam tại SEA Games năm nay là giành HCV (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Mục tiêu của U22 Việt Nam tại SEA Games là giành huy chương vàng (HCV), sự hiện diện của “thuyền trưởng” Kim Sang Sik xuyên suốt từ trận đầu tiên cho đến trận cuối cùng, trong khu kỹ thuật, luôn đặc biệt quan trọng với các cầu thủ.

Khi nhìn thấy HLV Kim Sang Sik bình thản đứng theo dõi trận đấu từ khu kỹ thuật, kịp thời đưa ra những chỉ đạo nóng cho “quân” mình ở trong sân, toàn đội U22 Việt Nam sẽ vững tâm hơn.

Người hâm mộ đã thấy HLV Kim Sang Sik bình tĩnh như thế nào trong trận đấu ở U22 Malaysia hôm qua (11/12), cho dù đấy là trận đấu quyết định vé vào bán kết của U22 Việt Nam. Ông Kim Sang Sik cố gắng giữ bình tĩnh, vì có lẽ chính bản thân ông cũng ý thức rằng mình không thể bị phạt thêm thẻ vàng trong trận đấu với U22 Malaysia chiều qua.

Cũng theo thông tin từ đội tuyển U22 Việt Nam và theo điều lệ nội dung bóng đá nam SEA Games 33, trận bán kết sẽ có hiệp phụ. Nếu hai đội hòa nhau sau thời gian 90 phút thi đấu chính thức, đôi bên sẽ đá thêm hai hiệp phụ, mỗi hiệp 15 phút. Nếu sau hiệp phụ, tỷ số vẫn hòa, đôi bên sẽ giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu.