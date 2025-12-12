Futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng quan trọng trước Indonesia

Ở SEA Games 33, futsal nữ Việt Nam nằm chung bảng với Indonesia, Myanmar. Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Ở trận ra quân, futsal nữ Việt Nam đối đầu với Indonesia vào chiều 12/12.

Thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã thể hiện được sức mạnh khi giành chiến thắng 3-1 trước đội bóng xứ vạn đảo. Lão tướng Thùy Trang, cùng Nguyệt Vi và Phương Anh là những người ghi bàn cho futsal nữ Việt Nam. Chiến thắng này giúp chúng ta rộng cửa vào bán kết. Ở lượt trận thứ hai, futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Myanmar vào ngày 14/12.

Futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng 3-1 trước Indonesia (Ảnh: VFF).

Bước vào trận đấu, futsal nữ Việt Nam chiếm ưu thế trước Indonesia. Trong hiệp 1, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng cầm bóng tốt, tạo được nhiều tình huống nguy hiểm nhưng trước lối chơi kỷ luật và phòng ngự chặt chẽ của đối thủ nên việc ghi bàn đã không thể thực hiện. Đáng kể là tình huống ở phút thứ 9, Thanh Ngân khiến khán giả tiếc nuối khi đá phạt 10m trượt cột dọc trong gang tấc.

Phút 11, Thu Xuân dứt điểm nguy hiểm buộc thủ thành của Indonesia phải cứu thua. Thủ môn Hải Yến cũng đối diện với một vài cú sút của Indonesia nhưng cô đều hóa giải thành công, đáng kể nhất là tình huống đối mặt với thủ môn của Olin Quisepina ở phút 13.

Bước sang hiệp 2, Indonesia bất ngờ đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép khiến khung thành Việt Nam nhiều lần chao đảo. Trong thế trận khó khăn đó, lão tướng Thùy Trang chính là người tạo nên bất ngờ cho trận đấu ở phút 24 khi băng xuống quyết đoán và tung cú sút chéo góc hiểm hóc đánh bại thủ môn Sella.

Phút 28, Ngọc Hân mang về quả phạt đền và Thanh Ngân không mắc sai lầm, nâng tỉ số lên 2-0 cho Futsal nữ Việt Nam. Ngay sau bàn thua thứ hai, Indonesia chơi power-play và rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Phút 34, Hải Yến bị đánh bại trong một pha dứt điểm cận thành, nhưng Ngọc Hân đã kịp thời lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu thua đầy ngoạn mục. Đến phút 38, trong lúc Indonesia vẫn chơi power-play, Thanh Ngân áp sát cướp bóng và tạo cơ hội để Phương Anh dễ dàng dứt điểm vào lưới trống, nâng cách biệt lên 3-1. Đây cũng là tỉ số cuối cùng ấn định chiến thắng cho tuyển Futsal nữ Việt Nam.

Đánh giá về kết quả trận đấu, HLV Nguyễn Đình Hoàng cho biết hài lòng về chiến thắng này: “Trận đấu đầu tiên luôn luôn là khó khăn của cả một mùa giải. Toàn đội đã vượt qua được. Hiệp 1 trận đấu hôm nay các cầu thủ bắt nhịp và vận hành lối chơi chưa tốt.

Trong khi các cầu thủ Indonesia tiến bộ rất nhiều với lối chơi chặt chẽ đã gây nhiều khó khăn cho chúng ta. Sau trận đấu này, ban huấn luyện sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm cho các cầu thủ. Hy vọng mọi thứ sẽ được cải thiện và toàn đội sẽ thi đấu tốt hơn.

Sau trận đấu này, các cầu thủ sẽ được hồi phục, xem lại băng hình và ban huấn luyện cũng sẽ tiếp tục phân tích trận đấu giữa Indonesia và Myanmar để có chiến thuật phù hợp cho trận đấu sắp tới với Myanmar”.