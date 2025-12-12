Phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng quy mô 400 tỷ đồng tại Đà Nẵng

Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng, thông tin đã triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến với quy mô lên đến hơn 400 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng điều hành, tham gia đường dây này.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, cảnh sát đã phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn, hoạt động tại nhiều phường, xã trên địa bàn. Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Hoàng Duy Ninh (24 tuổi, trú tại xã Chiên Đàn, Đà Nẵng) và Phạm Ngọc Triêm (43 tuổi, trú tại phường Điện Bàn, Đà Nẵng).

9 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhóm đối tượng này đã sử dụng tài khoản từ nước ngoài, sau đó chia tách thành nhiều tài khoản để tổ chức cho các đầu mối và con bạc tham gia cá độ bóng đá thông qua trang Bong88.

Để thu lợi bất chính cao hơn, các đối tượng đã nâng mức quy đổi từ 6.000 đồng đến 10.000-50.000 đồng/Yen cá độ. Chúng liên tục thay đổi phương thức hoạt động, sử dụng "điểm trung chuyển" và công nghệ cao nhằm che giấu dòng tiền, đối phó với sự truy quét của cơ quan chức năng.

Bước đầu, cảnh sát xác định tổng số tiền tổ chức đánh bạc của đường dây này đã vượt mốc 400 tỷ đồng. Riêng trong khoảng thời gian từ ngày 4/11 đến ngày 9/12, số tiền giao dịch đã lên đến hơn 80 tỷ đồng.

Trong ngày 12/12, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương, đã đồng loạt ra quân bắt giữ Hoàng Duy Ninh, Phạm Ngọc Triêm cùng 7 đối tượng khác trong đường dây.

Tang vật thu giữ bao gồm 9 điện thoại di động, hơn 2.000 trang tài liệu lịch sử cá độ và 161 triệu đồng tiền mặt. Lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa hơn 1,5 tỷ đồng tiền cá độ và tiền thu lợi bất chính trong tài khoản của các đối tượng.