Xác định hai cặp bán kết bóng đá nam SEA Games 33

Hai cặp bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 15h30 ngày 15/12: U22 Việt Nam vs U22 Philippines 20h ngày 15/12: U22 Thái Lan vs U22 Malaysia.

Mọi sự chú ý dồn vào trận đấu cuối cùng bảng C SEA Games 33 tại Chiangmai giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar. Đây là trận đấu có tính chất quyết định cuộc đua giành vị trí nhì bảng xuất sắc nhất, cạnh tranh với U22 Malaysia.

U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Philippines ở vòng bán kết SEA Games (Ảnh: Anh Khoa).

U22 Indonesia cần thắng với cách biệt 3 bàn trở lên, còn U22 Myanmar cần thắng với cách biệt 4 bàn trở lên mới giành vé đi tiếp.

Nhà đương kim vô địch SEA Games U22 Indonesia đã thi đấu rất nỗ lực nhưng cũng chỉ giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước U22 Myanmar. Kết quả này là chưa đủ để giúp đội bóng xứ vạn đảo đi tiếp. Họ đã chấp nhận dừng bước ngay từ vòng bảng.

U22 Indonesia xếp thứ hai bảng C với 3 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 3-2. Họ chỉ kém một chút so với U22 Malaysia (nhì bảng B) với 3 điểm, hiệu số bàn thắng 4-3. U22 Indonesia bị loại chỉ vì thua kém đối thủ 1 bàn thắng.

Ở vòng bán kết, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Philippines vào lúc 15h30 ngày 15/12. Trong khi đó, chủ nhà U22 Thái Lan đụng độ với U22 Malaysia vào lúc 20h cùng ngày.

U22 Philippines sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở nước ngoài (PFF).

U22 Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để lọt vào chung kết. Trong quá khứ, “Những chiến binh sao vàng” luôn xem U22 Philippines là đối thủ ưa thích khi toàn thắng cả hai trận ở SEA Games. Gần nhất, chúng ta đã vượt qua đối thủ này với tỷ số 2-1 ở SEA Games vào năm 2019.

Tuy nhiên, đội hình U22 Philippines hiện tại sở hữu nhiều cầu thủ thi đấu ở Anh, Mỹ, Tây Ban Nha, Bỉ, Đức, Thái Lan, Nhật Bản… Các cầu thủ Philippines có thể hình cao to và sức khỏe tốt. Họ có thể gây ra khó khăn cho đoàn quân HLV Kim Sang Sik.

Trong khi đó, U22 Thái Lan dù không triệu tập lực lượng mạnh nhất nhưng cũng chứng minh sức mạnh qua hai chiến thắng trước U22 Timor Leste và U22 Singapore. Họ sẽ đối đầu với U22 Malaysia, đội bóng vừa thất bại 0-2 trước U22 Việt Nam.