Mộng Tuyền, Tâm Quang chia sẻ cảm xúc sau tấm HCV bắn súng SEA Games 33

Ở đợt bắn chung kết của nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội, Lê Thị Mộng Tuyền và Nguyễn Tâm Quang lần lượt bắn được các điểm số 10,7 và 10,3, tổng điểm 21. Còn Sastwej Chanittha và Tortungpanich Napis (Thái Lan) đạt điểm số 10,7 và 10, tổng điểm 20,7. Với kết quả này, hai xạ thủ của Việt Nam giành HCV.

Mộng Tuyền (trái) và Tâm Quang giành HCV cho bắn súng Việt Nam (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Sau khi bước lên bục cao nhất, Mộng Tuyền chia sẻ: “Tôi vui nhưng cũng rất hồi hộp khi giành tấm HCV đầu tiên về cho bắn súng Việt Nam. Thú thật tôi rất run khi đứng trong trường bắn, nhưng khi thấy mọi người cổ vũ rất nhiệt tình cho mình ngay bên ngoài, tôi có thêm sự quyết tâm”.

“Khi bị đối thủ dẫn trước, suýt chút nữa là mất HCV, chúng tôi không tránh khỏi căng thẳng. Nhưng tôi biết rằng mọi người luôn tin tưởng ở chúng tôi, nên chúng tôi tự nhủ phải quyết tâm thêm nữa.

Riêng ở phát bắn cuối cùng, phát bắn quyết định, trước khi bóp cò, tôi tự thì thầm rằng mình phải làm được, mình phải chiến thắng”, Mộng Tuyền chia sẻ thêm.

Nội dung 10m súng trường hơi hỗn hợp đồng đội là nội dung đầu tiên của đội tuyển bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33. Ngay ở nội dung đầu tiên, chúng ta đã có HCV. Đây là tín hiệu tốt và là cột mốc quan trọng cho toàn đội.

Nội dung của Mông Tuyền và Tâm Quang thi đấu là nội dung đầu tiên của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Mộng Tuyền nói về điều này: “Thậm chí, chúng tôi hồi hộp ngay từ vòng loại, vì đây là nội dung đầu tiên của cả đội, nội dung đầu tiên của súng trường. Dù vậy, chúng tôi chỉ có một mong muốn vượt lên chính mình và hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

“Tôi khẳng định nếu không có sự động viên, không có sự cổ vũ của những người Việt Nam ở đây theo dõi chúng tôi thi đấu, có lẽ chúng tôi không có đủ tinh thần để lật ngược thế cờ sau khi bị dẫn trước.

Đây sẽ là động lực để tôi chuẩn bị cho các nội dung tiếp theo (10m súng trường hơi nữ, 50m súng trường hơi nữ), duy trì thành tích của bản thân và mang về thành tích tốt nhất cho bắn súng Việt Nam”, nữ xạ thủ Mộng Tuyền khẳng định.

So với Mộng Tuyền, Tâm Quang nói ít hơn. Dù vậy, anh cũng không giấu được cảm xúc khi cùng người đồng đội của mình “mở hàng” may mắn cho bắn súng Việt Nam: “Tôi rất xúc động với tấm HCV này. Thật ra tôi cũng không biết nói gì nhiều về thành tích của mình, chỉ biết rằng tôi đã căng thẳng nhưng tập trung từ đầu đến cuối”.