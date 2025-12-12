Vụ con trai giết mẹ chôn xác ở vườn điều: Kẻ bất hiếu lĩnh án

Ngày 12/12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến (SN 2006, trú tại xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) mức án chung thân về 2 tội Giết người và Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, Tiến là con ruột của bà L.T.V. (SN 1964). Do nghiện game, Tiến nhiều lần xin tiền nhưng bị từ chối nên giữa 2 mẹ con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Tiến tại phiên tòa (Ảnh: Nhật Linh).

Khoảng 11h ngày 18/9/2024, khi đang cùng mẹ làm cỏ tại vườn điều phía sau nhà, Tiến tiếp tục xin tiền đi chơi game nhưng bị la mắng. Bực tức, Tiến nảy sinh ý định sát hại mẹ để chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng lúc bà V. cúi người, Tiến dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu, mặt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiều cùng ngày, bị cáo bán 5 con bò, 4 con dê của gia đình được 45,5 triệu đồng. Sau đó, Tiến đào hố trong vườn điều chôn thi thể mẹ.

Hôm sau, Tiến dùng số tiền có được để mua điện thoại, thẻ game rồi bỏ trốn vào TPHCM.

Vườn điều, nơi phát hiện thi thể bà V. bị chôn nhiều ngày (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử nhận định, Tiến phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi của bị cáo đã tước đoạt mạng sống của chính mẹ ruột, thể hiện sự tàn độc, coi thường tính mạng người khác. Hội đồng xét xử tuyên phạt Tiến mức án chung thân về 2 tội danh nêu trên.