Bên trong trung tâm báo chí SEA Games 33 tại Thái Lan

Trung tâm báo chí (MPC) nằm trong khuôn viên của Đài Truyền hình Thái Lan tại Thủ đô Bangkok. Đây vốn được kỳ vọng là “đại bản doanh” hỗ trợ truyền thông xuyên suốt SEA Games 33.

MPC cách vận động trung tâm Rajamangala khoảng 30 phút di chuyển bằng taxi. Nếu gặp cảnh tắc đường (thường nhật ở Thủ đô Bangkok), quãng thời gian sẽ lâu hơn khá nhiều.

Công tác an ninh tại MPC được thắt chặt tối đa, để vào được bên trong toà nhà làm việc, phóng viên phải xuất trình thẻ tác nghiệp.

Túi xách, balo,... đều phải được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đi qua máy quét, trong khi đội bảo vệ túc trực suốt ngày đêm.

Do chưa vận hành chính thức, MPC mang lại không ít tình huống trớ trêu cho phóng viên các nước trong những ngày đầu tác nghiệp tại Thái Lan.

Một số phóng viên cho biết để lấy được thẻ tác nghiệp là cả một hành trình "nhọc nhằn" tại trung tâm MPC. Trước đó, vào các buổi tập của U22 Việt Nam, các phóng viên phải sử dụng thẻ phụ trong ngày (Day pass) do ban tổ chức cung cấp.

Dù đã đăng ký trước với Ủy ban Olympic, mỗi phóng viên khi đến nhận thẻ vẫn phải điền thông tin thủ công bằng cách viết tay trên phiếu đăng ký. Với các cơ quan báo chí cử nhiều phóng viên đi Thái Lan, quá trình này kéo dài hơn 2 giờ mới hoàn tất việc cấp đủ thẻ tác nghiệp.

Bên trong phòng làm việc dành cho phóng viên tại MPC được trang bị hơn 30 máy tính, đầy đủ ổ điện và kết nối Internet tốc độ cao. Đây là trung tâm cập nhật sự kiện, thông báo các thông tin chính thức về kết quả thi đấu, phát thông cáo báo chí hằng ngày và cung cấp các dịch vụ thông tin cần thiết.

Đồng thời, nơi này còn hỗ trợ xử lý thẻ công nhận (accreditation), điều phối quyền tác nghiệp của phóng viên, phối hợp thông tin với các địa điểm thi đấu và Liên đoàn thể thao, giúp phóng viên có thể tác nghiệp hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, trung tâm còn được trang bị máy in và tủ khóa, hỗ trợ phóng viên gửi đồ cá nhân trong ngày, lưu trữ tài liệu và in ấn nhanh chóng trong quá trình tác nghiệp.

Ngoài ra, MPC còn có phòng cầu nguyện dành cho người theo đạo Hồi đến tác nghiệp tại SEA Games 33.

Trong những ngày trước lễ khai mạc SEA Games 33, trung tâm MPC vẫn còn nhiều hạng mục ngổn ngang, chưa hoàn thiện, số lượng phóng viên, nhà báo đến làm việc còn thưa thớt. Dự kiến ngay sau lễ khai mạc vào ngày 9/12, không gian này sẽ nhộn nhịp và sôi động hơn.